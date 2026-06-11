"Jég dupla whiskey nélkül..." - Durva éjszakán van több magyar település is

Durva zivatarok csaptak le több vármegyére is: az Időkép beszámolója szerint szerdán, nagyjából este 10 után lépte át a nyugati határt az a zivatarrendszer, amely jelenleg megállíthatatlanul robog a Balaton felé. Vas és Zala vármegyékből többen is jégesőről számoltak be, az Őrségben kiadós jég esett.

Jég verte el az ország nyugati részét / Fotó: Forrás: KenWalker/commons.wikimedia.org

Durva jég verte el a nyugatot

Jég dupla whiskey nélkül... Bizony rendesen elverte a jég nyugatot, Körmend, Keszthely, Balatonmáriafürdő - ezekre a településekre bőven jutott. 2-3 centisek voltak egyelőre a legnagyobbak, emellett Zalában néhol 15-20 mm eső érkezett

- jelentették be a Facebook-oldalukon, jó pár fotó kíséretében, amiken az látható, amint egyes településeken majdhogynem öklömnyi méretű jég esett le.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggelig tartó esők, zivatarok után napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Délután inkább csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, és erős hidegfronti hatás érvényesül. Jócskán visszaesik a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a kánikula: délután 20 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.