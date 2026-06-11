Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Jég dupla whiskey nélkül..." - Durva éjszakán van több magyar település is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zivatar
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 06:50 / FRISSÍTÉS: 2026. június 11. 06:51
időjárásjégjégeső
Öklömnyi jég verte el a nyugatot.
Bors
A szerző cikkei

Durva zivatarok csaptak le több vármegyére is: az Időkép beszámolója szerint szerdán, nagyjából este 10 után lépte át a nyugati határt az a zivatarrendszer, amely jelenleg megállíthatatlanul robog a Balaton felé. Vas és Zala vármegyékből többen is jégesőről számoltak be, az Őrségben kiadós jég esett. 

Jég verte el az ország nyugati részét / Fotó: Forrás: KenWalker/commons.wikimedia.org

Durva jég verte el a nyugatot

Jég dupla whiskey nélkül... Bizony rendesen elverte a jég nyugatot, Körmend, Keszthely, Balatonmáriafürdő - ezekre a településekre bőven jutott. 2-3 centisek voltak egyelőre a legnagyobbak, emellett Zalában néhol 15-20 mm eső érkezett

- jelentették be a Facebook-oldalukon, jó pár fotó kíséretében, amiken az látható, amint egyes településeken majdhogynem öklömnyi méretű jég esett le.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggelig tartó esők, zivatarok után napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Délután inkább csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, és erős hidegfronti hatás érvényesül. Jócskán visszaesik a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a kánikula: délután 20 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu