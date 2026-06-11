Rejtélyes haláleset Ráckeresztúron: lehet, hogy mégis gyilkosság áldozata lett Imre? Elmaradhat a temetése

Mint arról a Bors hírt adott, május végén csigolyatöréssel szállítottak egy férfit kórházba Ráckeresztúrról. B. Imrét lélegeztetőgépre kötötték, a családot pedig felkészítették a legrosszabbra. A tragédia néhány nappal később bekövetkezett.

János nem nyugszik, míg nem tudja meg, hogyan keletkezett testvére csigolyatörése Fotó: Olvasói

Véletlen baleset vagy idegenkezűség okozta a csigolyatörést?

Az eset közvetlen előzménye, hogy Imre közölte az albérlőjével, hogy emelni szeretni a bérleti díjon. A bérlő ezzel nem értett egyet, a felek pedig hevesen vitatkozni kezdtek. Egy kis idő elteltével Imre elesett. A bérlő tagadja, hogy ő lökte el az idős férfit. A rendőrség eleinte közigazgatási eljárásban vizsgálta a körülményeket, ám aztán a család kézhez kapta a kórházi zárójelentést, és az orvosok külön is elmondták a testvérét gyászoló Jánosnak, hogy kicsi a valószínűsége, hogy Imre valóban egy véletlen esés következtében szerezte a sérüléseit.

Tovább kell élnünk, de még nagyon nehezen tudom elképzelni az életet az öcsém nélkül

– mondta a Borsnak János, és hozzátette: a temetés időpontját június 18-ra tűzték ki, de ez még nem végleges.

"A búcsúztató költségeit már rendeztük. A rendőrség péntekre ígérte annak megállapítását, hogy pontosan mi történhetett a testvéremmel. Imre boncolását igazságügyi szakértő végzi. Erősen azt érzem, hogy Imre idegenkezűség áldozata lett, de persze óvatosan kell fogalmaznom. Nem szeretnék senkit hamisan vádolni. Ha a hatóság végül úgy látja, hogy mégis baleset történt, tudomásul veszem" – magyarázta János, aki számára most a legnehezebb a bizonytalanság feldolgozása.

"A testvérem jó ember volt. Sajnos nem volt párja és nem született gyermeke, így a szüleink halála után már csak mi maradtunk neki a másik testvéremmel. Mindenképpen tudni szeretnénk, hogy mi történt vele."