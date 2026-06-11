Döbbenetes hír látott napvilágot: Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő?

A közelmúltban érkezett a hír, hogy tíz év és két közös gyermek születése után a válás mellett döntött Ambrus Attila és felesége, Réka. Az egykori Viszkis bankrabló úgy nyilatkozott, a párjával mindent megpróbáltak, hogy megmentsék a kapcsolatukat, még szakember segítségét is kikérték, végül azonban be kellett látniuk, hogy nincs tovább, a legfontosabb pedig most mindkettőjük számára az, hogy a gyerekeik a lehető legkevésbé sérüljenek a folyamatban.

Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő? / Fotó: MW

Ambrus Attila, mint a következő Nagy Ő? A producer szerint nem elképzelhetetlen

Alighogy lecsillapodtak a kedélyek, máris új szerepkörben emlegetik Ambrus Attilát - legalábbis a Story információ szerint. Ugyan TV2 hivatalosan azt állítja, idén nem készül új évad A Nagy Ő című párkereső realityból, a kulisszák mögött megindultak a találgatások. A lap úgy értesült, korábban Danny Blue neve forgott a TV2 fejeseinek fejében, csakhogy korábban már kiderült, hogyan írhat át mindent egy hirtelen szakítás: pontosan ugyanez történt akkor is, amikor nyilvánosságra került Stohl András válása, így a színész gyakorlatilag azonnal az első számú jelöltté lépett elő. Könnyen elképzelhető, hogy most Ambrus Attila friss szinglisége indít el hasonló folyamatokat.

A Story a felvetésével megkereste A Nagy Ő producerét, Rubin Kristófot is, aki szakmai szemmel vizsgálva egyáltalán nem tartotta légből kapottnak az ötletet, Ambrus Attilát pedig kimondottan izgalmasnak találná a főszerepre.

A múltja miatt ő a nagybetűs rossz fiú, akit egy egész ország ismer, viszont a szerelmi életéről alig tudunk bármit is. Én azt gondolom, nagyon jó jelölt lenne a Viszkis, és sok néző kíváncsi lenne arra, hogyan csajozik, udvarol, lelkizik

- ecsetelte.

Mindez egyelőre csupán feltételezés, az viszont már most egyértelmű, Ambrus Attila, mint a következő Nagy Ő, máris sokak fantáziáját megmozgatta.