Döntöttek a szurkolók Liverpoolban, Szoboszlai pocsék hónapban is kiválasztott lett

Február után márciusban is Szoboszlai Dominik a legjobb játékos az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, összességében már ötödször ebben az idényben. A magyar labdarúgót a szurkolók választották meg.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint, a magyar válogatott csapatkapitánya a szurkolói szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalaht és Kerkez Milost. Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett. A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray elleni szöglet után szerzett vezetést csapatának. A csapat ugyanakkor nem volt jó formában, a bajnokságban nyeretlen maradt, s összesen három vereséget szenvedett.

Hónapok, amikor Szoboszlai Dominik a legjobb liverpooli lett

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.