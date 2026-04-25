Talpig rózsaszínben fotózták le Szoboszlai kislányát Liverpoolban

Szoboszlai Dominik kislánya Buzsik Borka ölében szurkolt az apukájának a szombati Liverpool-Crystal Palace Premier League-mérkőzésen. Mint ismert, a Vörösök 3-1-es győzelmet arattak.

Szoboszlai Dominik kislánya is ott volt a Liverpool-Crystal Palace meccsen

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik kislánya az Anfielden

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Crystal Palace elleni bajnokit, amit tavaly született kislánya élőben nézett végig az Anfielden. Erről a gyermek édesanyja, Buzsik Borka osztott meg egy fotót az Instagram-oldalán.

Szoboszlai kislánya egy rózsaszín szettbe öltöztetve, édesanyja ölében ülve látható a képen, ahogy éppen hozzábújik Buzsik Borkához.

A Liverpool egyébként a Crystal Palace elleni győzelmével a negyedik helyre jött fel a Premier League tabelláján, és kedvező helyzetből folytathatja a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért folytatott versenyfutást a bajnokság hajrájában.