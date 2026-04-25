Botrány Liverpoolban, a kamera is Pécsi Árminra szegeződött

Botrányos jelenetek játszódtak le a szombati Liverpool-Crystal Palace Premier League-mérkőzésen. A vendégek üres kapura szereztek gólt, miközben a hazai kapus sérülés miatt a földön feküdt. A történtek után minden tekintet, és még a kamera is a kispadon ülő Pécsi Árminra szegeződött, azonban a 21 éves magyar kapus debütálására végül nem volt szükség.
Bár a Liverpool végül 3-1-re nyert, mindenkinél kiverte a biztosítékot az, ahogy a Crystal Palace szépített.
Történt ugyanis, hogy Freddie Woodman kapus – aki az egyaránt sérült Alisson Beckert és Giorgi Mamardasvilit pótolta – egy védés után a földön maradt, de Daniel Munoz ezzel mit sem törődve sportszerűtlenül, de szabályosan a hazai kapuba emelte a labdát.
Miközben a Liverpool játékosai felháborodtak, a kispadon azonnal értesítették Pécsi Ármint, hogy készüljön, mert szükség lehet rá. Még a kamera is felvette, ahogy a 21 éves magyar kapus nekivetkőzött az esetleges debütálásnak – ez lett volna ugyanis az első mérkőzése a felnőttek között. Erre viszont végül nem került sor, mert Woodman rövid ápolást követően folytatni tudta a játékot.
A történtek azonban nem múltak el következmények nélkül: egy bedobásnál az egyik hazai szurkoló megdobálta a Crystal Palace gólszerzőjét.
A Liverpool egyébként ezzel a győzelemmel, jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte az Aston Villát és feljött a negyedik helyre a Premier League tabelláján – nagy lépést téve ezzel a Bajnokok Ligája-indulást érő helyek egyiként megszerzéséért folytatott versenyfutásban.
