KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány Liverpoolban, a kamera is Pécsi Árminra szegeződött

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 18:55
Pécsi ÁrminCrystal Palace
A vendégek játékosa a sérülten fekvő hazai kapus felett lőtt a hálóba. Pécsi Ármin ugyan nekivetkőzött, de nem volt szükség a debütálására a Liverpool-Crystal Palace meccsen.
B.
A szerző cikkei

Botrányos jelenetek játszódtak le a szombati Liverpool-Crystal Palace Premier League-mérkőzésen. A vendégek üres kapura szereztek gólt, miközben a hazai kapus sérülés miatt a földön feküdt. A történtek után minden tekintet, és még a kamera is a kispadon ülő Pécsi Árminra szegeződött, azonban a 21 éves magyar kapus debütálására végül nem volt szükség.

Liverpool-Crystal Palace: Woodman megsérült
A vendégek játékosa a sérülten fekvő hazai kapus felett lőtt a hálóba a Liverpool-Crystal Palace meccsen
Fotó: Alex Livesey / Getty Images

Liverpool-Crystal Palace: Pécsi Ármint kis híján debütált

Bár a Liverpool végül 3-1-re nyert, mindenkinél kiverte a biztosítékot az, ahogy a Crystal Palace szépített. 

Történt ugyanis, hogy Freddie Woodman kapus – aki az egyaránt sérült Alisson Beckert és Giorgi Mamardasvilit pótolta – egy védés után a földön maradt, de Daniel Munoz ezzel mit sem törődve sportszerűtlenül, de szabályosan a hazai kapuba emelte a labdát.

Miközben a Liverpool játékosai felháborodtak, a kispadon azonnal értesítették Pécsi Ármint, hogy készüljön, mert szükség lehet rá. Még a kamera is felvette, ahogy a 21 éves magyar kapus nekivetkőzött az esetleges debütálásnak – ez lett volna ugyanis az első mérkőzése a felnőttek között. Erre viszont végül nem került sor, mert Woodman rövid ápolást követően folytatni tudta a játékot. 

A történtek azonban nem múltak el következmények nélkül: egy bedobásnál az egyik hazai szurkoló megdobálta a Crystal Palace gólszerzőjét.

A Liverpool egyébként ezzel a győzelemmel, jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte az Aston Villát és feljött a negyedik helyre a Premier League tabelláján – nagy lépést téve ezzel a Bajnokok Ligája-indulást érő helyek egyiként megszerzéséért folytatott versenyfutásban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu