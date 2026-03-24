Fotón a legkisebb Szoboszlai: Dominik kislánya igazi hajas baba

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 12:25
Buzsik Borkakislány
A magyar válogatott csapatkapitánya most sem egyedül érkezett Magyarországra. Szoboszlai Dominik újra megmutatta kislányát.

A Liverpool magyar középpályása ismét stílusosan érkezett meg a telki edzőközpontba. Szoboszlai Dominik Lamborghinijével gurult be a válogatott főhadiszállására, majd egy lapozható fotósorozatban azt is megmutatta, hogyan indultak el Angliából egészen Magyarországig. A bejegyzésben mindenből jutott egy kis ízelítő: gardróbban készült tükörszelfi, egy darab az A$AP Rocky szemüvegkollekciójából, és az órája sem maradt ki. A legnagyobb sikert azonban egyértelműen a család aratta: felesége, Buzsik Borka és kislánya vitte a prímet a rajongók körében.

Szoboszlai Dominik ismét stílusosan jelent meg a Telki edzőközpontban
Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

Szoboszlai Dominik kislánya igazi hajas baba

A 25 éves középpályás egyszer már Telkibe is elvitte magával a kislányát: tavaly a vb-selejtezők utolsó fordulója előtt a táskájába „rejtette” a picit. Aki azóta nagyot nőtt, a rajongók azt is kiszúrták, milyen hosszú már a haja is – ami nem meglepő, hiszen mind Szoboszlai Dominik, mind felesége, Buzsik Borka dús hajjal büszkélkedhet.

A Liverpool-sztárja egy korábbi interjúban még arról beszélt, hogy a kislánya inkább rá hasonlít, az viszont egyértelműen látszik, hogy a csöppség édesanyja szőke haját örökölte.

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya lapozás után a harmadik képen láthatóak.

A magyar válogatott szombaton (18:00, tv: M4 Sport) kezdi a felkészülési meccsek sorát Szlovénia ellen, majd jövő hét kedden Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu