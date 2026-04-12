Meghitt fotó Buzsik Borkával; váratlan dolog történt Szoboszlaival

Ezúttal a magyar sport népszerű házaspárjai vitte a prímet olvasóinknál: Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka, Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna, illetve Gróf Dávid és Gróf-Komsa Klaudia voltak a főszereplői azoknak a cikkeinknek, amelyek a legtöbbek kíváncsiságát felkeltették a mögöttünk hagyott héten.
Íme, a heti top: az alábbiakban ízelítőt adunk a legolvasottabb anyagainkból az április 6-12. közötti időszakból.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka megmutatták kislányukat egy meghitt közös fotón. A család először ünnepelhette együtt a Húsvétot: miután a Liverpool futballistája kupameccset játszott a Manchester City ellen, a vasárnapot és a hétfőt a szerettei körében töltötte.
Tavaly nyáron született kislányukat vasárnap nyusziruhába öltöztették, húsvéthétfőn pedig anyukája mellett láthattuk a kisbabát.
A Manchester City elleni súlyos FA Kupa-vereség (0-4) után a hétközi PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccsén is alulmaradt Szoboszlai Dominik csapata. Az eredménynél is kevesebb jót ígér a visszavágóra a mutatott játék.
Kerkez Milos lecserélésére volt már sok példa, de Arne Slot vezetőedző ezúttal meglepetésre Szoboszlait is a kispadra ültette a 78. percben.
Lékai-Kiss Ramóna férjét ízléstelen kritika érte a közösségi médiában. Lékai Máté azonban nem maradt csendben, ami végül kommentháborúba torkolt.
Egy hozzászóló szerint ugyanis Lékai pályafutása jelentősen visszaesett azóta, hogy megismerkedett feleségével és ezért sokat szerepel a médiában. Lékai ezt sem hagyta szó nélkül, és reagált a kritikára.
Gróf-Komsa Klaudia gyerekkora óta rajong a kézilabdáért, ám amikor megismerte férjét, az élete új irányt vett. A 2017-es házasságukig vezető út nem volt zökkenőmentes: Gróf Dávid felesége az első benyomása alapján nem volt túl jó véleménnyel a párjáról, de amint jobban megismerte, már teljesen más kép alakult ki benne a futballkapusról.
"A karrieremet a szerelemért áldoztam fel" - mondta többek között a Kisvárdán bajnoki címet nyert női kézis, aki végül úgy határozott, hogy a kézilabdát már nem hivatásként, hanem hobbiként folytatja, mert a szerelem sokkal fontosabb neki.
