"Akkor se szurkoljanak" - Szoboszlai nem először szólt be a drukkereknek

Hiába ő a legjobb a szezonban a Liverpoolban, Szoboszlai Dominikot napok óta támadják a Liverpool drukkerei. A magyar labdarúgó "bűne" az, hogy a szurkolók felé gesztikulált a Manchester City ellen 4-0-ra elveszített kupacsata után. Kár lenne tagadni, a Pool kiábrándítóan szerepelt a találkozón, ezért is tüntettek a vendégszektorban. Szoboszlainak ez nem tetszett és jelezte is a tábor felé.
A szurkolók egy része úgy érzi, Szoboszlai a náluk eltöltött három év alatt még nem értette meg a igazán, mit jelent a tábor a klub történetében. Egy tavalyi esetet is a középpályás fejére olvasnak.
Tavaly tavasszal Trent Alexander-Arnold lépett pályára ellenséges hangulatban. A védő kinyilvánította, nem hosszabbítja meg szerződését, s már akkor sejteni lehetett, a Real Madridba igazol. Egy meccsen ki is fütyülték a drukkerek, Szoboszlai pedig kiállt barátja mellett, már a találkozón jelezte a tábor felé, nem ért egyet viselkedésükkel. A szurkolóknak akkor nem tetszett a játékos reakciója. Mint ahogy az is ellenérzést váltott ki a fanatikusokból, hogy idén márciusban, a Wolverhampton elleni vereség másnapján Szoboszlai az új, Vinicius Juniortól kapott cipőjével büszkélkedett. A Liverpool és a Real Madrid sztárja régóta barátok.
Ha úgy érezte, hogy igaztalanul bántják a csapatot, akkor a magyar válogatott csapatkapitányaként is üzent Szoboszlai a drukkereknek. Tavaly márciusban a gárda a Nemzetek Ligájában kiesett az A ligából a B-be, a törökök elleni hazai vereség után szólalt meg kritikusan a középpályás.
Azok az emberek, akik azt kívánják, hogy B-ben szerepeljünk, most boldogok, de akkor nem lesznek azok, ha visszajutunk. Vagy akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vb-n, azok sem lesznek boldogok. Akik nem tudnak szurkolni, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak, amikor nyerünk
– jelentette ki a törökök elleni, hazai vereséget követően.
Szoboszlai reakciója a Manchester City elleni kiesést követően
