A Gengsztervilágban nincs kegyelem: máris megvan Tom Hardy utódja

Tom Hardy kirúgásával kapcsolatban szinte naponta újabbnál újabb hírek látnak napvilágot. A színészt az első hírek szerint páros lábbal rúgták ki a MobLand (Genegsztervilág) sorozatból, most, néhány nappal később pedig már konkrét nevek merültek fel, akik a helyére léphetnének. Nézzük, ki lehet a szerencsés, aki kiütheti Tom Hardyt a nyeregből!

Tom Hardy utódját kutatják a Gengsztervilág producerei, talán már meg is találták (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Tom Hardyt ezért rúgták ki a Gengsztervilágból

Tom Hardy a Helen Mirren és Pierce Brosnan főszereplésével készült MobLand, nálunk Gengsztervilág címen futó SkyShowtime sorozat egyik kulcsszereplője volt az elmúlt egy évadban. Most azonban nyugtalanító hírek láttak napvilágot. Már javában készülnek az új epizódok, és mint kiderült, Tom Hardy nem igazán jött ki kollégáival a forgatások alatt. Kreatív nézeteltérései akadtak az alkotókkal a forgatókönyvet illetően, tiszteletlenül viselkedett színészkollégáival és a stábtagokkal is, sokszor pedig órákig nem volt hajlandó elhagyni a lakókocsiját. A kellemetlenkedése már olyan méreteket öltött, hogy Ronan Bennett rendező nemes egyszerűséggel kitette a szűrét.

Napokkal később sorozatbeli kollégája azonban anyatigrisként kelt Tom Hardy védelmére. Helen Mirren szívhez szóló sorokban adta a világ tudtára, neki semmi problémája nincs a Venom-filmek sztárjával, sőt!

Szeretlek most és mindörökké.

Helen Mirren színésznő bevédte Tom Hardyt (Fotó: Empics Entertainment)

A könnyfakasztó védelmi poszt ellenére úgy tűnik, Hardytól így is úgy is el kell búcsúznunk. A színész még feltűnik ugyan a második évadban, de csak pár epizód erejéig, utána Harry Da Souza-tól meg kell válnia a Gengsztervilág rajongóinak.

Ki léphet Tom Hardy helyére?

A színész posztja szinte még ki sem hűlt, máris igazi hollywoodi nagyágyúk neveivel kezdtek dobálózni a stúdió háza táján. Felmerült Colin Farrell, aki a Pingvin sorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást, valamint Idris Elba is, akit most a Masters of the Universe filmben láthatunk legközelebb a mozikban. Ez is csak megerősíti Tom Hardy távozását, aminek állítólag kirúgáshoz nincs köze, ő maga akarta otthagyni a sorozatot, a producerek pedig csak nagy presztízsű színészeket engedtek volna a helyére jönni, így került a képbe Colin Farrell és Idris Elba, akiket már meg is környékeztek a Gengsztervilág producerei.