Felsőlajosi tragédia: három embert gázolt el, majd szörnyethalt a motoros

Rettenetes baleset miatt riasztották a mentőegységeket szerda este a Bács-Kiskun vármegyei Felsőlajosra, ahol egy férfi elvesztette az uralmát a motorja felett, nekicsapódott egy dohánybolt falának, majd pedig a trafik előtt három embert gázolt el. A bolt előtt álló trafikost a motor leszakadt elemei találták el, míg az egyik eladónőt és barátnőjét a járműről lerepülő motoros tarolta le.

Halálos motorbaleset Felsőlajoson

Fotó: TV2

A 30 év körüli motoros életét már nem lehetett megmenteni. A Tények információi szerint a férfi nem csak hogy túl gyorsan hajtott, de még védőfelszerelést sem viselt. Két nő és egy férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Ketten combcsonttörést, az egyik nő pedig lábszártörést, emellett egyéb zúzódásokat szenvedtek – árulta el az eset kapcsán Győrfi Pál. A dohánybolt előtt állók életét alighanem a szalagkorlát mentette meg. A becsapódás erejét jól mutatja, hogy az egyik elütött nő berepült az üzletbe.

Papucsban, sisak nélkül száguldozott a felsőlajosi tragédia okozója

A szemtanúk arról számoltak be, hogy a motorost aznap már korábban is látták, akkor is jóval gyorsabban ment a megengedettnél.

"Lajosmizsén már látták egy páran előtte, hogy száguldozik" – árulta el egy szemtanú, míg egy másik arról beszélt: a férfin nem motoros felszerelés volt, hanem papucs, rövidnadrág és póló. Sisakot sem vett, mégis 140-ig húzta a gázkart.