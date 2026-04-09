„Számomra ez volt a helyes döntés” - Gróf Dávid felesége nyíltan beszélt a házasságukról

A Fradi kapusa és felesége, Gróf-Komsa Klaudia 2017 nyarán mondták ki a boldogító igent, ám az odáig vezető út korántsem volt zökkenőmentes. Az azt megelőző évek számos kihívást tartogattak számukra, hiszen mindketten az élsport világában próbáltak helytállni, ami rengeteg lemondással és kompromisszummal járt. Gróf Dávid felesége, Klaudia a Metropolnak őszintén mesélt arról, hogyan ismerkedtek meg, és miért hagyta abba a sportolói életét.

Facebookon jelölt be, de akkor még semmit sem tudtam róla. Elkezdtünk beszélgetni, és amikor már hivatalossá vált a kapcsolatunk, elköltöztem Kisvárdára, ő pedig aláírt Csákvárra. Bár az elején úgy látszott, hogy kicsit beképzelt, de amikor jobban megismertem, már teljesen más képem alakult ki Dávidról

– mondta Gróf-Komsa Klaudia.

Gróf Dávid felesége: A karrieremet a szerelemért áldoztam fel

Gróf-Komsa Klaudia 2008-ban kötötte meg első profi szerződését a Vasassal, ezzel hivatalosan is elindítva pályafutását a felnőtt élvonalban. Néhány évvel később, 2015-ben Kisvárdára igazolt, ahol pályafutása egyik legszebb sikerét élhette át: csapatával bajnoki címet ünnepelhetett. Az évek során azonban nem csak a pályán kellett helytállnia. Klaudia rengeteg áldozatot hozott a magánéletében is, különösen Dávid miatt, aki fontos szerepet játszott döntéseiben. Végül úgy határozott, hogy a kézilabdát már nem hivatásként, hanem hobbiként folytatja, mert a szerelem sokkal fontosabb neki.

A karrieremet a szerelemért áldoztam fel, és tudom, ez most kicsit nyálasan hangzik, de nem az. Amikor Kisvárdán játszottam, megnyertük a bajnokságot, és az volt a terv, hogy maradok. Közben Dávid a Honvédhoz igazolt, így mindketten az első osztályban játszottunk volna. Nem tudtam, hogyan tudnánk ezt hosszú távon megoldani. Több edzés és még több utazás várt volna ránk, és könnyen előfordulhatott volna, hogy csak havonta vagy akár kéthavonta találkozunk. Én pedig nem ezt akartam egy kapcsolatban. Egyszer sem bántam meg. Ugyanígy döntenék most is. Ha pár évvel ezelőtt kérdeznek erről, akkor is ezt mondtam volna, számomra ez volt a helyes döntés

- nyilatkozta Gróf Dávid felesége.