Kertjében ordított segítségért egy nő Budapesten, miközben porig égett a háza

Udvarán, sokkos állapotban kiabált segítségért egy nő Budapesten a XI. kerületben szerda éjjel, mikor kigyulladt az otthona, majd porig égett és teljesen lakhatatlanná vált. Az tűzeset során a nő férje is otthon volt, akiről kiderült, hogy évek óta telepakolta az udvarukat lomokkal és folyamatosan gyűjtögetett. Ezt a Tényeknek a helyiek mondták el.

A hatalmas füsttől szinte semmit sem lehetett látni, amikor óriási lángokkal égett egy ház Budapesten. Fotó: Tények.hu

Két egyetemista mentette ki a nőt az égő házából Budapesten

A szomszédok is felriadtak mikor meglátták a hatalmas füstfelhőt. Ekkor pánikszerűen hívták a tűzoltókat, miközben attól tartottak, hogy az otthonaikra is átterjed a tűz, mivel a ház akkora lángokkal éget, hogy a füstöt már több kilométerről lehetett látni. Egy idős, 70 év körüli pár is otthon volt a tűz idején. A nő elmondta, hogy férje szólt neki, ropogást hall. Azonban ekkor még azt gondolták, hogy a közeli idősek otthonában van tűz, viszont mikor még egyszer ropogó hangra lettek figyelmesek, akkor már tudták, a tűz valószínűleg a szomszédjukban van. Ezt a felettük lakó két egyetemista fiatal is észrevette, akik gondolkodás nélkül a sokkos állapotban lévő nő segítségére siettek.

A két fiatal hátulról megbontotta a kerítést és azon keresztül átmentek a szomszédba, miközben a pánikba esett nő férje az utcán kért segítséget. A helyszínre hamar megérkeztek a tűzoltók, akik először öt vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.

Előzetes információk szerint a tüzet áramlopás okozhatta, de ennek pontos okát a szakemberek még vizsgálják.