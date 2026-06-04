Amíg Szoboszlai focizik, Buzsik Borka nem akárkivel vakációzik

Szoboszlai Dominik a múlt héten tért haza Magyarországra, a válogatott finnek és a kazahok elleni felkészülési meccsei miatt. A Liverpool sztárját természetesen családja is elkísérte, ám úgy tűnik, a hazai pihenő nem tartott sokáig. Felesége, Buzsik Borka ugyanis máris elhagyta az országot, és Hollandiában bukkant fel. Ráadásul nem egyedül vágott neki az útnak.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a múlthéten ellátogattak a Red Bull gálájára Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Buzsik Borka testvérével utazott Hollandiába

A középpályás szerelme a napokban Amszterdamból jelentkezett be egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben, ahol néhány hangulatos fotót is megosztott követőivel. Bár a képeken egyedül szerepel, húga, Zsóka szintén a holland fővárosból posztolt, így minden jel arra utal, hogy a testvérek egy közös, csajos kiruccanást tartottak.

Buzsik Borka Amszterdamban járt Fotó: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka 2025 márciusában mondták ki a boldogító igent, tavaly nyáron pedig megszületett első gyermekük, egy kislány. Az édesanya és a kisgyermek azóta is rendszeresen ott van a játékos mérkőzésein, gyakran a lelátóról buzdítják a Liverpool klasszisát. Éppen ezért valószínű, hogy a hollandiai kikapcsolódás után már pénteken a Puskás Aréna lelátóján tűnik fel.