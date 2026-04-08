Váratlan dolog történt Szoboszlai Dominikkal a PSG ellen, itt a vége?

Súlyos vereség után lépett pályára a szerda esti PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Arne Slot vezetőedző csapata. Mint ismert, a Vörösök 4-0-ra kaptak ki szombaton a Manchester City-től az FA Kupában, így utaztak Párizsba a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének első találkozójára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is 78 percet töltött a pályán, de a 2-0-ás vereség nem sok jót ígér a jövő heti visszavágóra.

PSG-Liverpool: el is dőlt?

A hazai csapat kezdte jobban a találkozót, és már a 11. percben meg is szerezte a vezetést. Doué lövése úgy felperdült Gravenberch lábán, hogy a Liverpool kapusának esélye sem volt a védésre.

Az első vendég lehetőségre a 20. percig kellett várni, Szoboszlai ívelt szabadrúgásból a kapu elé, de a PSG hálóőre kiválóan mozdult ki és tisztázott. A 31. percben megint a hazaiak kerültek helyzetbe, Kvarachelia megpattanó lövését viszont ezúttal hárítani tudta Mamardashvili. Csakúgy, mint hat perccel később, amikor már ismét Doué próbálkozott közelről. Öt perccel az első félidő vége előtt Frimpong egyenlíthetett volna, de éles szögből leadott lövése nem talált kaput.

A második félidő első nagy helyzete a PSG előtt adódott, de Dembelé a büntetőterületen belülről a kapu felé lőtt, így nem tudta megduplázni a hazai előnyt.

A 65. percben Kvarachelia viszont már igen, amikor egy kiugratást követően előbb eltolta a labdát a kapujából kijött Mamardashvili mellett, majd a kapuba gurította a labdát.

Bár öt perccel később a játékvezető büntetőrúgást ítélt a PSG-nek, a VAR-vizsgálat megállapította, hogy Konaté nem volt szabálytalan, így maradt a 2-0-ás végeredmény.

Arne Slot vezetőedző a mérkőzés hajrájára Kerkezt megint lekapta a pályáról, de meglepetésre ezúttal a másik magyar játékosa, Szoboszlai is csak 78 percet kapott.

A jövő heti visszavágón kisebb csodára lenne szüksége a Liverpoolnak, hogy az Anfielden felálljon kétgólos hátrányból a címvédővel szemben.