Meghitt fotó Buzsik Borkával, ilyen nagyra nőtt Szoboszlai Dominik kislánya

Először ünnepli a Húsvétot kislányával Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka. A Liverpool focistája szombaton játszott kupameccset a Manchester City ellen, a vasárnapot és a hétfőt családja körében töltheti. Tavaly nyáron született kislányukat vasárnap nyusziruhába öltöztették, húsvéthétfőn pedig anyukája mellett láthattuk a kisbabát.
Buzsik Borka Instagram-történetben mutatta meg legújabb, meghitt képét imádott gyermekével. A fotón a pici arcát nem láthatjuk, de azt igen, hogy milyen nagyra nőtt már a tavaly nyáron született lány.
