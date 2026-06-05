"Lassan újra rendben leszek" - Bognár Györgyöt megműtötték

Lassan két hét telt el azóta, hogy műtőasztalra feküdt a Paks vezetőedzője. Bognár György kihasználta azt a kevés kis időt, amikor nem tart edzést, nem játszik mérkőzést a csapata, röviden szabadság van.
Nem szeretem a semmittevést, ezért kihasználtam a lehetőséget, és megcsináltattam a bal térdemet. Berkes István egykori labdarúgó, sebészprofesszor ültetett protézist a térdembe, így aztán már semmiben sem különbözik a két lábam. A jobb térdemben már ott van a protkó
- mondta a 64 éves tréner.
Bognár György otthon üti el az idejét, mivel legalább három hétig még kímélnie kell a műtött lábát. Mint mondja, ha jó az idő, kint ül a kertben, egyébként, tévét néz, egyelőre semmi focit.
"Komolyan mondom, lassan szakács leszek, legalábbis kitanulom a mesterséget. Annyi főzőműsort láttam már, hogy lehet, nekidurálom magam, és készítek valami finomságot" - mondta nevetve, majd hozzáfűzte, senki se ijedjen meg, még nem gondolkodik szakmaváltásban.
A Paks jövő héten, június 15-én megkezdi a felkészülést a következő idényre, a vezetőedző reménykedik abban, hogy akkor már ott lehet a fiúk mellett.
Amikor a másik térdemet operálták, akkor felpolcolt lábbal ültem a kispadon. Most sem lesz ez másképpen, aztán lassan már újra rendben leszek.
A mester természetesen figyeli majd a foci-vb meccseit, de úgy véli, ezúttal több olyan mérkőzés is a képernyőre kerül, amelyik különösebben nem dobogtatja meg a szívét.
Szerintem át kellene gondolni a selejtezőket. Most 48 csapat indulhat, de ez nem jelenti azt, hogy a legerősebb csapatok kerültek ki a vébére. A különböző földrészek labdarúgását nem lehet összehasonlítani, mert bizony került a mezőnybe magyar NB III-as szintű gárda is. De szerencsére ott van a tengerentúlon – az olaszokat kivéve – mindenki, aki számít. Sajnos mi nem...
- fogalmazott Bognár György, aki úgy gondolja, hogy nem igazán lehet megtippelni, melyik négy csapat jut az elődöntőbe, ugyanis sok függ attól, ki milyen ágra kerül.
"Annyi biztos, hogy a felkészülési mérkőzésekből nem lehet következtetést levonni, élesben kell látni a csapatokat. De, azért nagy meglepetéstől nem tartok, a legjobbak lesznek ott a legvégén" - vélekedett az 50-szeres válogatott egykori középpályás.
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