Ez csúnya volt, megtépték Szoboszlai Dominik haját a derbin

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 17:48
A magyar középpályás gólpasszal bosszulta meg a történteket. Szoboszlai haja bánta az Everton-Liverpool városi derbit.

A hosszabbításban született döntés az Everton-Liverpool Premier League-meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 101. percben remekül beívelt szögletére Virgil van Dijk érkezett, és a kapuba fejelt, ezzel pedig percekkel vége előtt 2-1-re vezetett a Liverpool. A győzelemnek köszönhetően a címvédő növelte előnyét a Bajnokok Ligája-indulást jelentő ötödik helyen a Premier League tabelláján. A magyar középpályás nemcsak gólpasszával került középpontba a találkozón: az első félidőben egy hazai játékos nemes egyszerűséggel a megráncigálta Szoboszlai Dominik haját.

Szoboszlai haja megszenvedte az Everton-Liverpool derbit Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai haja miatt dühöngött

A 25 éves futballista egy kemény párharc során összeakaszkodott Ndiaye-val, aki a földön fekve hátulról belekapott Szoboszlai frizurájába.

A magyar középpályás ezt nem hagyta szó nélkül: ingerülten pattant fel, ám csapattársai gyorsan közbeléptek, és elvezették a tömegjelenet közeléből. Szoboszlai később a játékvezető felé is egyértelműen jelezte elégedetlenségét, a bíró azonban még csak sárga lapot sem adott az elkövetőnek.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
