Ez csúnya volt, megtépték Szoboszlai Dominik haját a derbin

A hosszabbításban született döntés az Everton-Liverpool Premier League-meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 101. percben remekül beívelt szögletére Virgil van Dijk érkezett, és a kapuba fejelt, ezzel pedig percekkel vége előtt 2-1-re vezetett a Liverpool. A győzelemnek köszönhetően a címvédő növelte előnyét a Bajnokok Ligája-indulást jelentő ötödik helyen a Premier League tabelláján. A magyar középpályás nemcsak gólpasszával került középpontba a találkozón: az első félidőben egy hazai játékos nemes egyszerűséggel a megráncigálta Szoboszlai Dominik haját.

Szoboszlai haja miatt dühöngött

A 25 éves futballista egy kemény párharc során összeakaszkodott Ndiaye-val, aki a földön fekve hátulról belekapott Szoboszlai frizurájába.

What is the difference between what happened here with Ndiaye & Szoboszlai (no VAR review, no card) compared to Martinez & Calvert-Lewin (VAR review, red)?



Exact same action, a hair pull during a physical contest. Only difference is the players' reaction. pic.twitter.com/8EauaBKKMb — Adam (@AdamJoseph) April 19, 2026

A magyar középpályás ezt nem hagyta szó nélkül: ingerülten pattant fel, ám csapattársai gyorsan közbeléptek, és elvezették a tömegjelenet közeléből. Szoboszlai később a játékvezető felé is egyértelműen jelezte elégedetlenségét, a bíró azonban még csak sárga lapot sem adott az elkövetőnek.