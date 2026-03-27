BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Klubrekordért érkezhet Mohamed Szalah utódja Liverpoolba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 07:15
Michael OliseLiverpoolPremier League
A Liverpoolnak nyáron muszáj betöltenie az egyiptomi által hagyott űrt. Mutatjuk, kik lehetnek Mohamed Szalah utódjai.

Kedd este robbant a hír: Mohamed Szalah a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. A bejelentés után azonnal beindultak a találgatások, vajon ki lehet méltó utódja a klublegendának? A Vörösök jelenlegi keretében Frederico Chiesa a másik jobbszélső, ám az olasz játékos aligha lesz képes pótolni az egyiptomi klasszist, ráadásul az ő távozása is a levegőben van. Így az angol klubnak vélhetően jelentős összeget kell majd fordítania az átigazolási időszakban arra, hogy megtalálja Szalah valódi örökösét.

Mohamed Szalah 2017-ben csatlakozott a Liverpoolhoz Fotó: Alex Pantling - UEFA

Orbán és Gulácsi csapatársa lehet Szalah utódja?

Az RB Leipzig támadóját az utóbbi hónapokban már többször emlegették a Liverpool kapcsán. A 19 éves elefántcsontparti futballista idén robbant be igazán Európában: 26 Bundesliga meccsen 10 gól és 7 gólpassz a mérlege. Ráadásul mindkét szélen bevethető, ami nem utolsó szempont a Vörösök számára, hiszen a balszélen Cody Gakpo teljesítménye az idei szezonban messze elmaradt a várttól.

Yan Diomande a Liverpool legfiatalabb kiszemeltje Fotó: NurPhoto

A Bayern München jobbszélsőjének esetleges klubváltása kétségtelenül a nyár legnagyobb szenzációja lenne. Nem kizárt, hogy tavaly Florian Wirtz majd később Alexander Isak megszerzésénél felállított liverpooli átigazolási rekord ismét megdőlhet. Azonban a német sajtóhírek szerint a Bayern minden körülmények között ragaszkodik az idén 16 gólnál és 27 gólpassznál járó szélsőhöz.

Michael Olise a világ egyik legjobb szélsője Fotó: Alexander Hassenstein

A Juventus támadója leginkább akkor merülhet fel opcióként, ha a Liverpool olcsóbb alternatívát keres. A 23 éves portugál játékos nem olyan termékeny, mint Olise vagy Diomande, de 30–40 millió euró körüli összegért megszerezhető. Elsősorban átmeneti megoldásként szolgálhat, amíg a klub megtalálja, vagy kineveli Szalah igazi örökösét.

Francisco Conceicao lehet a C terv Mohamed Szalah pótlására Fotó: DeFodi Images

A West Ham United támadója elsőre valószínűleg nem hozza lázba a Liverpool-szurkolókat. Kora sem mellette szóll, ám a 29 éves játékos már bizonyított a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben: az elmúlt két szezonban egyaránt 10 gól fölé jutott, és jelenleg is közel áll ehhez.

Jarrod Bowen a kiesés elől menekülő West Ham legjobb játékosa Fotó: NurPhoto

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
