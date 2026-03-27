Klubrekordért érkezhet Mohamed Szalah utódja Liverpoolba

Kedd este robbant a hír: Mohamed Szalah a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. A bejelentés után azonnal beindultak a találgatások, vajon ki lehet méltó utódja a klublegendának? A Vörösök jelenlegi keretében Frederico Chiesa a másik jobbszélső, ám az olasz játékos aligha lesz képes pótolni az egyiptomi klasszist, ráadásul az ő távozása is a levegőben van. Így az angol klubnak vélhetően jelentős összeget kell majd fordítania az átigazolási időszakban arra, hogy megtalálja Szalah valódi örökösét.
Yan Diomande
Az RB Leipzig támadóját az utóbbi hónapokban már többször emlegették a Liverpool kapcsán. A 19 éves elefántcsontparti futballista idén robbant be igazán Európában: 26 Bundesliga meccsen 10 gól és 7 gólpassz a mérlege. Ráadásul mindkét szélen bevethető, ami nem utolsó szempont a Vörösök számára, hiszen a balszélen Cody Gakpo teljesítménye az idei szezonban messze elmaradt a várttól.
Michael Olise
A Bayern München jobbszélsőjének esetleges klubváltása kétségtelenül a nyár legnagyobb szenzációja lenne. Nem kizárt, hogy tavaly Florian Wirtz majd később Alexander Isak megszerzésénél felállított liverpooli átigazolási rekord ismét megdőlhet. Azonban a német sajtóhírek szerint a Bayern minden körülmények között ragaszkodik az idén 16 gólnál és 27 gólpassznál járó szélsőhöz.
Francisco Conceicao
A Juventus támadója leginkább akkor merülhet fel opcióként, ha a Liverpool olcsóbb alternatívát keres. A 23 éves portugál játékos nem olyan termékeny, mint Olise vagy Diomande, de 30–40 millió euró körüli összegért megszerezhető. Elsősorban átmeneti megoldásként szolgálhat, amíg a klub megtalálja, vagy kineveli Szalah igazi örökösét.
Jarrod Bowen
A West Ham United támadója elsőre valószínűleg nem hozza lázba a Liverpool-szurkolókat. Kora sem mellette szóll, ám a 29 éves játékos már bizonyított a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben: az elmúlt két szezonban egyaránt 10 gól fölé jutott, és jelenleg is közel áll ehhez.
