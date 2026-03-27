Klubrekordért érkezhet Mohamed Szalah utódja Liverpoolba

Kedd este robbant a hír: Mohamed Szalah a szezon végén elhagyja a Liverpoolt. A bejelentés után azonnal beindultak a találgatások, vajon ki lehet méltó utódja a klublegendának? A Vörösök jelenlegi keretében Frederico Chiesa a másik jobbszélső, ám az olasz játékos aligha lesz képes pótolni az egyiptomi klasszist, ráadásul az ő távozása is a levegőben van. Így az angol klubnak vélhetően jelentős összeget kell majd fordítania az átigazolási időszakban arra, hogy megtalálja Szalah valódi örökösét.

Mohamed Szalah 2017-ben csatlakozott a Liverpoolhoz Fotó: Alex Pantling - UEFA

Orbán és Gulácsi csapatársa lehet Szalah utódja?

Yan Diomande

Az RB Leipzig támadóját az utóbbi hónapokban már többször emlegették a Liverpool kapcsán. A 19 éves elefántcsontparti futballista idén robbant be igazán Európában: 26 Bundesliga meccsen 10 gól és 7 gólpassz a mérlege. Ráadásul mindkét szélen bevethető, ami nem utolsó szempont a Vörösök számára, hiszen a balszélen Cody Gakpo teljesítménye az idei szezonban messze elmaradt a várttól.

Yan Diomande a Liverpool legfiatalabb kiszemeltje Fotó: NurPhoto

Michael Olise

A Bayern München jobbszélsőjének esetleges klubváltása kétségtelenül a nyár legnagyobb szenzációja lenne. Nem kizárt, hogy tavaly Florian Wirtz majd később Alexander Isak megszerzésénél felállított liverpooli átigazolási rekord ismét megdőlhet. Azonban a német sajtóhírek szerint a Bayern minden körülmények között ragaszkodik az idén 16 gólnál és 27 gólpassznál járó szélsőhöz.

Michael Olise a világ egyik legjobb szélsője Fotó: Alexander Hassenstein

Francisco Conceicao

A Juventus támadója leginkább akkor merülhet fel opcióként, ha a Liverpool olcsóbb alternatívát keres. A 23 éves portugál játékos nem olyan termékeny, mint Olise vagy Diomande, de 30–40 millió euró körüli összegért megszerezhető. Elsősorban átmeneti megoldásként szolgálhat, amíg a klub megtalálja, vagy kineveli Szalah igazi örökösét.

Francisco Conceicao lehet a C terv Mohamed Szalah pótlására Fotó: DeFodi Images

Jarrod Bowen

A West Ham United támadója elsőre valószínűleg nem hozza lázba a Liverpool-szurkolókat. Kora sem mellette szóll, ám a 29 éves játékos már bizonyított a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben: az elmúlt két szezonban egyaránt 10 gól fölé jutott, és jelenleg is közel áll ehhez.