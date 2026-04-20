Csank János megmondta, ebben a pillanatban lehet bajnok a Győr az NB I-ben

A Győr-FTC rangadó után a képlet egyértelmű a labdarúgó-NB I-ben. Ha a Győr megtartja hárompontos előnyét a Ferencvárossal szemben, akkor bajnok lesz, ellenkező esetben a Fradi sorozatban nyolcadszor ünnepelhet.
Csank János korábbi szövetségi kapitányunk azt nyilatkozta, az ETO FC 2013 májusa után ismét, összességében ötödször is bajnok lesz.
Ha a Győr a következő fordulóban nem kap ki a Debrecentől, aranyérmes lesz. Ezzel szemben a Fradinak három győzelemre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán elméleti esélye maradjon, tehát többé nem hibázhat. Közte két olyan 90 perce maradt a Paks és a ZTE ellen, ami több, mint nehéz, ráadásul idegenbe megy a 32. fordulóban az Újpesthez. Márpedig a lila-fehérek oroszlánként küzdenek majd, mintha az ő bajnoki címük lenne a tét…
- mondta a Borsnak Csank.
Másik exkapitányunk, Egervári Sándor amondó, korai az ETO FC-t bajnokká kikiáltani.
A hátralévő három fordulóban nem várt események is közbejöhetnek
- fogalmazott Egervári. A győriekkel egykoron két bajnoki címet szerző válogatott szélső, Hajszán Gyula megítélése is hasonló.
A Fradi adja fel könnyen feladja, ráadásul szerdán a Groupama Arénában ugyanez a két együttes a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozik. A fővárosiak bajnoki sorsolása nehezebb, de az a Debrecen, mely a bajnoki bronzérem megszerzését tűzte ki célul, nehezebb meccset ígér, mint volt a vasárnapi, a Fradi elleni 1-0
- nyilatkozta Hajszán.
A két rivális utolsó három fordulójának műsora:
Győr: Debrecen (idegenben), Diósgyőr (otthon), Kisvárda (i)
FTC: Paks (o), Újpest (i), ZTE (o)
