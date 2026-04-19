"Leírhatatlan érzés" - alig találta a szavakat a Győr-Fradi meccs hőse

Hét perc is elég volt a győriek hősének ahhoz, hogy főszereplővé váljon. Bánáti Kevin a 75. percben csereként lépett pályára az ETO-FTC csúcsrangadón, majd a 82. percben eldöntötte a mérkőzést: egy Dibusz Dénesről kipattanó lövés után higgadtan passzolt a kapuba. A mindössze 20 éves labdarúgó a lefújást követően még alig tudta felfogni, ami történt.

Bánáti Kevin döntött a Győr-Fradi aranyrangadón

Leírhatatlan érzés, nehezen találom a szavakat. Elég nehéz időszakom volt mostanában, de nagyon örülök, hogy ma segíteni tudtam a csapatnak, hihetetlenül boldog vagyok

– fogalmazott az M4 Sportnak Bánáti, aki könnyen lehet, hogy a bajnoki cím sorsát döntötte el találatával.

A fiatal középpályás azt is elárulta, milyen instrukciókkal küldte pályára őt Borbély Balázs vezetőedző:

Az volt a feladatom, hogy a balszélről cselezzek befelé és keressem a kaput, illetve a gólt. Szerencsére ez sikerült, és berúgtam a kipattanót.

A nap hőse szerint kulcsfontosságú volt, hogy az ETO már nem izgult annyira a rekordbajnok ellen, mint korábban.

Már több tapasztalatunk van a Fradi ellen, ez ma nagyon meglátszott. Végig jó iramot diktáltunk, elég helyzetet alakítottunk ki, szerintem megérdemelten nyertünk. Még három mérkőzés hátravan, mindegyiket meg kell nyernünk, és akkor nem kell számolgatni.

Győzelmével az ETO három fordulóval a vége lőtt három pontra növelte az előnyét a Ferencvárossal szemben. Robbie Keane csapata még a Paks, Újpest, Zalaegerszeg hármassal találkozik, míg a kisalföldiekre a DVSC, a DVTK és a Kisvárda vár az NB I hajrájában.

Bánáti Kevin győztes gólja: