Győr-FTC: óriási a tét, a Fradi azonnal főtáblás lehet BL-ben

Noha még négy forduló van hátra a labdarúgó-NB I-ből, túlzás nélkül állítható, aranyrangadó lesz vasárnap. A Győr-FTC meccsen könnyen eldőlhet a bajnoki cím sorsa, a Fradi jelenleg csak a több győzelmével előzi meg riválisát a tabellán. Több korábbi válogatott játékos mellett Priskin Tamás és Juhász Roland is arról beszélt, sorsdöntő lehet, ki nyeri meg a találkozót. A bajnoki arany mellett rengeteg pénz forog kockán.
Az biztos, hogy az NB I bajnoka 200 millió forint körüli összeget kap az MLSZ-től. Ennél is többet jelenthet a rajtpénz az európai kupaporondon. Egy decemberi kimutatás szerint a Bajnokok Ligájában, s annak selejtezőiben szereplő csapatok az összes bevétel 73 százalékát kapják meg az európai szövetségtől (UEFA). Az Európa-ligában a pénzek 18, a Konferencialigában a 9 százalékát osztják szét. Ekkora a különbség a különböző európai sorozatok között.
Amennyiben a Ferencváros lesz a bajnok, akkor a zöld-fehérek az eddig gyűjtött koefficiens pontok alapján legrosszabb esetben a selejtezők harmadik körében csatlakoznak a BL-hez. A Győr nagy valószínűséggel már az első körben pályára lépne. A második helyezett abban az esetben selejtez az Európa-ligában, ha idehaza megnyeri a Magyar Kupát. Az MK-elődöntőben éppen Ferencváros-Győr találkozót rendeznek április 22-én, szerdán. Kupagyőzelem nélkül a "legszegényebb" sorozat, a Konferencialiga vár a másodikra.
Ami eddig sosem fordult elő, a Ferencváros akár azonnal főtáblás lehet a Bajnokok Ligájában. Ehhez az kell hogy a görög Olympiakosz, a skót Rangers és az ukrán Sahtar ne nyerje meg hazája bajnokságát. Előző két csapatnál erre nagyobb az esély, ahhoz viszont kisebb csoda kellene, hogy a Sahtar lecsússzon az élről. Hét fordulóval a zárás előtt ugyan holtverseny van a LNZ-vel, de a Donyeck egyel kevesebb meccset játszott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.