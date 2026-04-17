Győr-FTC: óriási a tét, a Fradi azonnal főtáblás lehet BL-ben

Noha még négy forduló van hátra a labdarúgó-NB I-ből, túlzás nélkül állítható, aranyrangadó lesz vasárnap. A Győr-FTC meccsen könnyen eldőlhet a bajnoki cím sorsa, a Fradi jelenleg csak a több győzelmével előzi meg riválisát a tabellán. Több korábbi válogatott játékos mellett Priskin Tamás és Juhász Roland is arról beszélt, sorsdöntő lehet, ki nyeri meg a találkozót. A bajnoki arany mellett rengeteg pénz forog kockán.

Telt ház várja a csapatokat a Győr-FTC bajnokin Fotó: Purger Tamás

Az biztos, hogy az NB I bajnoka 200 millió forint körüli összeget kap az MLSZ-től. Ennél is többet jelenthet a rajtpénz az európai kupaporondon. Egy decemberi kimutatás szerint a Bajnokok Ligájában, s annak selejtezőiben szereplő csapatok az összes bevétel 73 százalékát kapják meg az európai szövetségtől (UEFA). Az Európa-ligában a pénzek 18, a Konferencialigában a 9 százalékát osztják szét. Ekkora a különbség a különböző európai sorozatok között.

Győr-FTC: ki és hol indulhat Európában?

Amennyiben a Ferencváros lesz a bajnok, akkor a zöld-fehérek az eddig gyűjtött koefficiens pontok alapján legrosszabb esetben a selejtezők harmadik körében csatlakoznak a BL-hez. A Győr nagy valószínűséggel már az első körben pályára lépne. A második helyezett abban az esetben selejtez az Európa-ligában, ha idehaza megnyeri a Magyar Kupát. Az MK-elődöntőben éppen Ferencváros-Győr találkozót rendeznek április 22-én, szerdán. Kupagyőzelem nélkül a "legszegényebb" sorozat, a Konferencialiga vár a másodikra.

Így lehet főtáblás a Fradi a BL-ben

Ami eddig sosem fordult elő, a Ferencváros akár azonnal főtáblás lehet a Bajnokok Ligájában. Ehhez az kell hogy a görög Olympiakosz, a skót Rangers és az ukrán Sahtar ne nyerje meg hazája bajnokságát. Előző két csapatnál erre nagyobb az esély, ahhoz viszont kisebb csoda kellene, hogy a Sahtar lecsússzon az élről. Hét fordulóval a zárás előtt ugyan holtverseny van a LNZ-vel, de a Donyeck egyel kevesebb meccset játszott.