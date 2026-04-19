Robbie Keane keményen leszólta a bírókat, Dibusz Dénes bevallotta, mi okozta a vesztüket

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 22:11 / FRISSÍTÉS: 2026. április 19. 22:13
Már a Győr vezeti a labdarúgó NB I tabelláját, miután a vasárnapi rangadón 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost. A Fradi edzője, Robbie Keane szerint a játékvezetők rendszeresen sújtják a csapatát.
HWK
A házigazda Győr a csereként beállt Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának vasárnap esti rangadóján, így három körrel a bajnokság vége előtt három pont az előnye a tabella élén az FTC-vel szemben. A Fradi edzője, Robbie Keane a meccs után többek között arról beszélt, hogy rendszeresen játékvezetői tévedések sújtják a csapatát.

Robbie Keane nem kímélte a bírókat

Nagy lehetőségeink voltak, főleg az első félidőben. Amit kértem, azt a csapat betartotta, és a játékosok mindent beleadtak, jól néztünk ki. A győri gólig úgy nézett ki, hogy mi is nyerhetünk. Pontrúgásból kaptuk a gólt, és nem vagyok benne biztos, hogy jó ítélet született. Sok hasonló ítéletet kaptunk a játékvezetőktől ebben a szezonban. A hosszú karrierem során sok top játékvezetéssel találkoztam, itt nem feltétlenül. Ezzel a vereséggel még nincs vége, az ellenfélre is nehéz meccsek várnak. A játékosok csalódottak, de holnap újra nekifutunk

 - fogalmazott Keane az M4 Sportnak a Győr-FTC meccs után.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes úgy vélte, egyetlen pontrúgás okozta a vesztüket.

Nekünk is voltak helyzeteink, a vége felé ők egy szöglet után betaláltak. Mindig szoros meccseket játsszunk, nyilvánvaló, hogy komoly erőt képvisel a Győr. Ma kimaradtak azok a helyzetek, amelyekből gólt szerezhettünk volna, ez a meccs bármelyik oldalra eldőlhetett volna. Ma a hazaiak ennyivel szerencsésebbek voltak. A gól előtt egy tovább csorgó labdát rúgtak rá, többen álltak előttem, próbáltam belevetődni, nem tudtam, hova fog jönni. Ezzel az egy pontrúgással nem sikerült megbirkózni, ez okozta a vesztünket. Már nem a mi kezünkben van a sorsunk, ha a győriek megnyerik a maradék három meccsüket, akkor megérdemelten szerzik meg az aranyérmet. Mi megpróbálunk nyomást gyakorolni rájuk a maradék meccseken

 - mondta Dibusz.

Robbie Keane csapata még a Paks, Újpest, Zalaegerszeg hármassal találkozik, míg a kisalföldiekre a DVSC, a DVTK és a Kisvárda vár az NB I hajrájában.

 

 

