Innen már nincs visszaút, Szalah totális mélypontra került

Utóbbi hét tétmeccséből hatot nyert meg, november vége óta 21 találkozóból csak kétszer szenvedett vereséget a Liverpool addig sűrűn botladozó labdarúgócsapata. Az angol bajnoki címvédő tehát februártól újra magára talált – ellentétben a tavalyi aranyév legjobbjával, Mohamed Szalahhal.

Szoboszlai Dominik jó barátja, Mohamed Szalah (jobbra) karrierje során először maradt gól nélkül zsinórban tíz bajnoki meccsen

Fotó: Sportsphoto/Allstar

A tavaly Arne Slot vezetőedzővel is bajszot akasztó, és a mellőzését nehezen viselő Mohamed Szalah január óta újra biztos kezdőjátékos ugyan, de karrierje során először esett meg vele a csúfság: sorozatban már a 10. meccsén maradt gól nélkül. Ilyenre a Transfermarkt szerint még soha, sehol nem volt példa a lassan 16 éve tartó profi pályafutása alatt: hazájában, az egyiptomi Al-Mukavilun (2010-12), majd légiósként a svájci FC Basel (2012-14), az angol Chelsea (2014-15), az olasz Forentina (2015) és AS Roma (2015-17), illetve 2017 nyara óta a Pool csatáraként.

A lejtmenet annak tudatában igazán szembeszökő, hogy Szalah eddig 430 tétmeccsen 252 góllal és 121 gólpasszal segítette a Vörösöket; és az előző idényben még sok tekintetben a karrierje legjobb teljesítményével rukkolt elő (38 bajnokin 18 gólpassz mellett 29 góllal nyerte meg a negyedik Premier League-gólkirályi címét). Erre most 20 PL-mérkőzésen négyszer volt eredményes – abból is egyszer büntetőből, azt nem számítva annyiszor talált be eddig, mint a középhátvéd Virgil van Dijk az utóbbi két hónapban. A topligában a legutóbbi gólját tavaly november 1-jén rúgta az Aston Villának.

Szoboszlaiék viszik a prímet Mohamed Szalah helyett

Eközben az új gólfelelős, Hugo Ekitiké már 11, a másik szélen bevetett Cody Gakpo 6 gólnál jár a bajnokságban, de a középpályások közül Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik is ugyanannyi (4-4) gólnál tart a bajnokságban, mint Szalah.

Vagyis a csapattársai átvették korábbi szerepét, húzómberek lettek helyette is, és biztosra vehető: a korábbi érdemei és a többiek kisebb-nagyobb sérülései nélkül még haloványabb lenne a szerepe a futó szezonban.

Ilyen mélységből már nehezen lesz visszaút a liverpooli csúcsra Mo Szalah számára, aki júniusban már 34 éves lesz. Habár a szerződése 2028-ig az Anfieldre köti, jelentős formajavulás nélkül minden bizonnyal ő és klubvezetői is rábólintanak majd a régóta rebesgetett szaúdi (Al-Hilal) ajánlatára.