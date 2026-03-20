Rossz hír érkezett Liverpoolból, Szoboszlai Dominik is érintett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 18:55
Szoboszlai Dominik megint másik poszton játszhat. A magyar középpályás a legesélyesebb a megsérült Mohamed Szalah helyettesítésére a Brighton-Liverpool bajnokin.
Megsérült a Liverpool egyiptomi focistája, Mohamed Szalah. A rossz hír a csapat magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot is érinti, aki megint a pálya szélén kaphat szerepet a hétvégi, Brighton elleni bajnokin.

Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah helyettese lehet

Mohamed Szalah izomsérülést szenvedett a Galatasaray ellen 4-0-ra megnyert szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az egyiptomi szélső a szombati Brighton-Liverpool Premier League-mérkőzésen (13.30, tv: Spíler 1) és hazája válogatottjának soron következő találkozóin biztosan nem játszhat. Arne Slot vezetőedző ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Szalah már bizonyította, hogy képes gyorsabban felépülni, mint más játékosok, ezért reményei szerint április 4-én, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben ismét számíthat majd rá – írja az Origo.

A Liverpool tavaly december és idén január között sem számíthatott Szalah-ra, aki az Afrikai Nemzetek Kupája miatt a csapat nyolc mérkőzését hagyta ki. 

Arne Slot a legtöbbször Szoboszlai Dominikot küldte a pályára Szalah helyén a támadósor jobb oldalán, így könnyen lehet, hogy a holland szakember ezúttal is a magyar középpályást teszi ki a pálya szélére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
