"Hányszor kell még elmondanom?" - Arne Slot kiborult Szoboszlai miatt

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 12:36
Mohamed SzalahArne SlotPremier ­LeagueLiverpool
A Liverpool a szerdai, Galatasaray elleni parádés sikere után a bajnokságban is győzelmi kényszerben van, hiszen a következő szezonban is a BL-ben akar szerepelni. Arne Slot vezetőedző a Brighton-Liverpool mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatót jó hangulatban kezdte, ám egy Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos kérdés igencsak felbosszantotta.

A Bajnokok-Ligájában egy lépéssel közelebb került a Liverpool a hőn áhított budapesti döntőhöz, ám a bajnokságban továbbra is az elvárások alatt teljesít: címvédőként mindössze ötödik. Szombaton (13:30, Spíler 1) a Brighton otthonába látogat Arne Slot csapata, amelyet a Vörösök az idény során már kétszer is legyőztek. A Liverpoolt azonban ismét sorozatos sérülések sújtják, így Szoboszlai Dominik várhatóan újra a jobbhátvédként kap szerepet, ám Arne Slot erről egyáltalán nem akar már beszélni.

Arne Slot Szoboszlai Dominik miatt felkapta a vizet a Brighton-Liverpool mérkőzés előtt
Arne Slot Szoboszlai Dominik miatt felkapta a vizet a Brighton-Liverpool mérkőzés előtt / Fotó: Catherine Ivill - AMA

Slot középpályásként tekint Szoboszlaira

Sérülés miatt a Galatasaray ellen gólt szerző Mohamed Szalah biztosan kihagyja a hétvégi mérkőzést, míg Joe Gomez legfeljebb a kispadra ülhet, közölte Arne Slot. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy Szoboszlai kényszerből ismét a védelemben kaphat helyet, amire a holland szakember azonnal felkapta a vizet.

Nem tudom, hányszor kell még elmondanom, de kérem, kérdezgessék csak tovább: Dominik középpályás, elmondjam még öt-hat alkalommal?Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseni vagyok, hanem mert ő a legjobb bevethető játékos arra a posztra. Ha minden szélső védőm elérhető és jó formában van, akkor ők játszanak ezen a poszton, Dominik pedig a középpályán

– szögezte le a holland szakember, akit a saját szerződéséről is megkérdeztek.

Így működik a foci? Nyertünk egy meccset, és máris új szerződésről beszélünk? Meglepnek az ilyen kérdések, én a Brighton elleni meccsre koncentrálok, és előtte is az volt a célom, hogy valami pozitívat hozzunk ki ebből a szezonból. Az idény végéig küzdenünk kell, teljes figyelmem erre irányul. Itt nem beszélünk szerződésekről

- fogalmazott Slot.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu