„Nagy anyagi kár lett” – Dér Heni viharos élményéről mesélt

Dér Heni nagyon fiatalon futott be, 17 évesen jelentkezett az első Megasztárba, ahol bejutott az élő show-ba és végül kilencedik lett. Kis túlzással a fél ország nézte azt a műsort, így utána már nem volt sok esélye, hogy a tömegben elvegyülve, ismeretlen fiatalként fesztiválozzon.

Dér Heni sokszor járt fesztiválon, főképp fellépőként

(Fotó: Szabolcs László)

Dér Heni korán kezdte

„Fiatalkoromban nagyon bírtuk a bulizást. Sokszor azonban nem voltam úgy fesztiválokon, hogy ne lettem volna ismert, mert korán kezdtem a karrieremet. Emlékszem, hogy a Sziget Fesztiválon zenekarral is felléptünk, a Sugarloaffal, ahol kilenc évig énekeltem.”

Emlékeim vannak tehát látogatóként és fellépőként is.

„Most azonban egészen más lesz, ugyanis mainstream zenekarok frontemberei, szólisták lépnek fel egy állandó zenekar mellett, ami szerintem nagy vállalás a rendezők részéről. Szerintem egy ilyen show színházban is megélne” – mesélte Déri Heni, aki nagyon várta a békéscsabai zenés gasztrokarnevált, amelyen május második hétvégéjén lépett fel.

Dér Heni koncertélménye: Mindenki futott, amerre látott

A szabadtéri fellépéseknek más a hangulatuk, mint egy klubkoncertnek, de a kinti bulik értelemszerűen ki vannak téve az időjárásnak, márpedig azt nem a szervezők irányítják. „Sokszor volt olyan, szabadtéri bulikon, hogy kémleltük az eget, hogy jön-e a vihar, folyamatosan kapcsolatban voltunk a szervezőkkel, a technikusokkal, a meteorológiai szolgálattal. Nekünk is feladatunk figyelni az önfeledten bulizó fiatalok testi épségére, és persze a zenekar hangszereire is vigyáznunk kell” – jegyezte meg.

Egy balatoni fesztiválon nagyjából a 20. percnél jelezték, hogy vége, azonnal hagyjuk abba. A közönség azonban épp remekül érezte magát, önfeledten bulizott. Ilyenkor a frontembernek kell eldöntenie, hogy le kell zárni, de közben bennem volt, hogy szeretném kiszolgálni őket. Azonban jött a vihar, elköszöntem egy dal közben, leállt a zenekar. Futottunk a hátsó backstage-sátorba, onnan kukucskálva néztük végig, amint szegény technikusok próbálják menteni a hangszereket.

– emlékezett vissza a nem mindennapi élményre az énekesnő.