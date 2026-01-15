Közel a vége, Mohamed Szalah mégsem tér vissza Liverpoolba

Arne Slot vezetőedző hetek óta nem számíthat Mohamed Szalah-ra – aki az Afrikai Nemzetek Kupája miatt hagyta ott klubcsapatát még decemberben –, és Egyiptom hiába bukta el a Szenegált elleni elődöntőt, a 33 éves támadó mégsem tér vissza Liverpoolba. A hétvégéig még egészen biztosan Marokkóban marad. Ugyanis a harmadik helyért játszaniuk kell majd szombaton az Egyiptom-Nigéria bronzmérkőzésen (17:00).

Mohamed Szalah-ra még vár egy Egyiptom-Nigéria bronzmeccs, mielőtt visszatér Liverpoolba / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Az Egyiptom-Nigéria miatt még többet kihagy Szalah

Mohamed Szalah már így is kihagyott öt Premier League-mérkőzést – a Tottenham, a Wolves, a Leeds, a Fulham és az Arsenal ellen –, valamint a Barnsley elleni FA Kupa-találkozót az Afrikai Nemzetek Kupája miatt, és a szombati Liverpool-Burnley bajnokin sem lesz még ott. Sőt, valószínűleg a Marseille elleni, január 21-i Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyja még. A várakozások szerint majd csak a január 24-i Bournemouth elleni bajnokin, vagy a 28-i Qarabag elleni BL-meccsen tér majd vissza. Kérdés, hogy milyen szerepben, hiszen Szalah eddig egy nehéz szezont tudhat maga mögött, a gólok nem igazán jöttek, aminek következtében Arne Slot több meccsen csak a kispadra jelölte. Sőt, miután az egyiptomi nyíltan kritizálta egy interjúban a holland szakembert, még a keretből is kikerült az Inter ellen. A játékos és edzője közti ellentét ráadásul hatalmas kérdőjeleket vetett fel a hosszú távú jövővel kapcsolatban. Egy esetleges távozás esetén a legvalószínűbb célállomásnak Szaúd-Arábia tűnt, miután az Al Hilal, az Al Nassr, az Al Ittihad, az Al Ahli és az Al Qadsiah is szemet vetett az egyiptomi focistára. Azóta viszont a közel-keleti érdeklődés alábbhagyott – legalábbis egyelőre. A klubok ugyanis januárban kevés lehetőséget látnak az üzletkötésre.