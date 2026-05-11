Dua Lipa pert zúdított az elektronikai cégre - engedély nélkül használták az énekesnő arcát

Dua Lipa pert indított a Samsung ellen, mivel a cég állítólag engedély nélkül használta fel a képét.

Engedély nélkül használták fel Dua Lipa arcát

A május 8-án, csütörtökön benyújtott kereset szerint, amelyet az Egyesült Államok Kaliforniai Központi Kerületi Bíróságán adtak be, Lipa azzal vádolta a Samsungot, hogy az Egyesült Államokban forgalmazott tévéket tartalmazó kartondobozokon egy szerzői jogvédelem alatt álló, kulisszák mögötti képet használt.

A 30 éves Grammy-díjas énekesnő most egy legalább 15 millió dolláros kártérítést követel, valamint a fotóval rendelkező termékek eladásából származó nyereség megtérítését.

„Lipa arcát egy fogyasztási cikk tömegmarketing kampányában használták fel kiemelt módon a tudta és megfontolása nélkül, amelybe semmilyen beleszólása vagy ellenőrzése nem volt” – áll a keresetben. „Lipa nem engedélyezte és nem is engedélyezte volna ezt a felhasználást.”

A kereset továbbá azt állítja, hogy a kép hamisan azt sugallja, hogy Lipa támogatta vagy kapcsolatban állt a termékkel, és arra ösztönözte a potenciális fogyasztókat, hogy megvásárolják. A beadvány több közösségi médiás bejegyzést is idéz rajongóktól, akik azt állították, hogy miután meglátták az énekesnő képét a dobozon, úgy döntöttek, hogy megveszik a tévét.

A kereset szerint a Samsung továbbra is használta a képet, annak ellenére, hogy az énekesnő képviselői felszólították a termék forgalmazásának megszüntetésére. A felszólítást azután küldték, hogy Lipa 2025 júniusa körül tudomást szerzett arról, hogy a Samsung kijátssza a nyilvánossághoz való jogát. „A Samsung válasza elutasító és érzéketlen volt” – állítja a panasz, hozzátéve, hogy a termékek a mai napig forgalomban vannak.

A kereset szerint a vita középpontjában álló kép címe „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”, és be van jegyezve az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalánál. Az énekesnő ügyvédei azt állítják, hogy a Samsung szándékosan kihasználta Lipa státuszát és márkaismertségét, hogy elősegítse televízióinak forgalmazását - írta a People.