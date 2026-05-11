Britney Spears spirituális útra lépett, miután bűnösnek vallotta magát

Britney Spears optimistán tekint a jövőre, miután vakmerő vezetésért elítélték.

12 hónap próbaidőre ítélték Britney Spearst Fotó: Hahn Lionel/ABACA

12 hónap próbaidőre ítélték Britney Spearst

Spears ügyvédje, Michael A. Goldstein hétfőn, május 4-én beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát a vakmerő vezetés vádjában a március 4-én Venturában, Kaliforniában elkövetett ittas vezetés gyanújával letartóztatott Spears nevében. A 44 éves popsztár azóta őszintén beszélt arról, hogy spirituális úton van egy Instagram-bejegyzésében, amelyen egy kígyót tart a kezében.

"Elmentem az állatkereskedésbe a gyerekeimmel, és megnézzétek, milyen gyönyörű kígyóbébi ez" - írta Spears szombaton, május 9-én. "A kígyók a jó egészséget, a magasabb tudatosságot és a tiszta szerencsét jelképezik..."

Az énekesnő azzal folytatta, hogy felidézte, milyen öröm az ürömben a számára, ami történt vele mostanában, azonban nem tért ki letartóztatására.

„Annyira hálás vagyok a barátaimnak és a sok új, gyönyörű embernek, akikkel spirituális utam során találkoztam... mind öröm az ürömben” – írta. „Még mindig meg kell tanulnom, hogyan legyek kedves magamhoz, és hogyan beszélek magammal... Ez egy soha véget nem érő utazás, és néha csak megállok, felnézek, és azt mondom, Isten, azt hiszem, te voltál az, és tovább mosolygok!”

A Toxic énekesnőjét a bíróság 12 hónap próbaidőre és egy nap börtönbüntetésre ítélte, amelyet letöltött időként jóváírnak, valamint 571 dollár pénzbírságra. Emellett részt kell vennie egy három hónapos ittas vezetés elleni programban, hetente egyszer pszichológushoz és havonta kétszer pszichiáterhez kell járnia - írta a People.