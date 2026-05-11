Kiadták a riasztást: zivatarok csapnak le az egész országra órákon belül

Országos riasztást adtak ki a zivatarok miatt egészen ma éjfélig. Bár jelenleg elsőfokú riasztás van érvényben, a HungaroMet előrejelzései szerint másodfokút is kiadhatnak a nap folyamán.

Zivatarok csapnak le az egész országra órákon belül

Ma késő délelőttig legfeljebb kis eséllyel fordulhat elő néhol zivatar. A déli, kora délutáni óráktól eleinte a keleti országrészben, majd nyugat, délnyugat felől is intenzív zivatarok kialakulására lehet számítani, akár több hullámban is - olvasható a meteorológiai szolgáltató oldalán.

Nem csak a csapadékkal kell megküzdeni ma, ugyanis "az erősebb cellákat általában viharos (~65-85 km/h) széllökések, kisebb méretű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás (>25 mm) kísérheti." A kora esti órákig heves zivatarok képződhetnek, amelyekhez 90 km/h körüli vagy azt meghaladó széllökések, illetve akár 2 centinél is nagyobb jegek társulhatnak.

A zivatartevékenység az éjszakai órákban is kitarthat majd, illetve a riasztások néhány vármegyében holnap is folytatódnak. Az időjárási helyzettől függően akár narancs riasztási fokozat is kikerülhet a nap folyamán - figyelmeztetett a HungaroMet.