Rákos lett egy fiatal férfi: „39 éves voltam, aktív és élveztem az életet”

A rákbetegség nem válogat, kíméletlenül lecsap, sokszor azokra is, akik sosem gondolnák, hogy ők is megbetegedhetnek. Egy fiatal, 39 éves férfinél húgyhólyagrákot diagnosztizáltak annak ellenére, hogy egészséges, aktív életet élt.

Rákbetegséget diagnosztizáltak egy aktív életet élő fiatal férfinél

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Rákbetegséget diagnosztizáltak a természetet szerető férfinél

Sokszor mondják azt, hogy a baj nem válogat, és olykor olyan embereket is utolér, akikről sosem gondoltuk volna, hogy bármi rossz érheti őket. Egy édesapa hiába élt aktív életet, a baj rákbetegség formájában őt is elérte.

A texasi James Stewart aktív életet élt: szabadidejében görkorcsolyázott, evezett, és a természetben is sok időt töltött.

Dohányoztam korábban, de őszintén szólva nem aggódtam az egészségem miatt. 39 éves voltam, aktív és élveztem az életet. Nem gondoltam, hogy ilyesmi történhet velem.

- mesélte James. Akkor kezdődtek a bajok, amikor egy nap egy kisebb tünetet észlelt magán: „Vért láttam a vizeletemben. Ijesztő volt, de akkor még nem fogtam fel, mennyire komoly jel lehet.”

James csak később tudta meg, hogy a véres vizelet a hólyagrák figyelmeztető jele. Azonnal orvoshoz fordult, ahol a vizsgálatok során nem izominvazív hólyagrákot diagnosztizáltak nála.

„Hálás vagyok, hogy nem halogattam az orvosi vizsgálatot” - idézte fel James, akit kezdetben sokkolt a diagnózis: „Olyan érzés volt, mintha az ember nem tudná feldolgozni, amit hall. De ez a bénultság hamar elmúlt, és nagyon gyorsan valósággá vált. Nem ebben az életkorban gondol az ember rákra” James helyzetét az is nehezítette, hogy fiatal volt a betegséghez, a hólyagrákot ugyanis 55 év felett szokták diagnosztizálni, James pedig csak 39 éves volt. Az orvosok a hólyagjának eltávolítását javasolták, ami ijesztő volt James számára.

Különleges terápia mentette meg az életét

Elsőként BCG-terápiára járt, amely végül nem hozott eredményt, de Stewart nem adta fel, minden eshetőséget mérlegelni akart, mielőtt még a műtétre adná a fejét. 2025-ben az őt kezelő orvosi csapat egy másik kezelést engedélyezett, az úgynevezett INLEXZO-t, melynek során egy gyógyszert adagoló eszközt helyeznek közvetlenül a húgyhólyagba.