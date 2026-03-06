Kiteszik a csapatból, Kerkez Milosnak esélye sincs ma Liverpoolban

A liverpooli cserepadra ültetik a szakírók Kerkez Milost. A gárda a keddi, vesztes bajnoki után pénteken este ismét a Wolverhampton otthonában játszik, ezúttal az FA-kupában (21.00, Tv: Spíler1 Tv). A Liverpool Echo munkatársai úgy hagyták ki a kezdőcsapatból a magyar balhátvédet, hogy a játékos az előző körben a Brighton elleni meccs embere lett.
Ian Doyle és Mark Jones szakírók nem indokolják különösen a cserét, szerintük kell a frissítés a védelemben, s Andy Robertsonnak is szüksége van a játékpercekre. A This is Anfield szurkolói oldal hasonlóképpen vélekedik, erre a kupameccsre ők szintén a skót védőt favorizálják Kerkezzel szemben. Érdekesség, hogy Mark Jones Ibrahima Konatét is kihagyja a védelem közepéről, a francia játékos helyére Joe Gomezt állítja a csapatkapitány Virgil van Dijk mellé. Ugyanakkor abban mindenki egyetért, hogy Szoboszlai Dominiknak ott van a helye a középpályán az első perctől a Wolverhampton-Liverpool találkozón.
A Wolverhamtpon elleni, 2-1-es vereséget követően a Liverpool eddigi utolsó aranylabdása, Michael Owen nem túl hízelgően beszélt Kerkezről. A korábbi kiváló csatár szerint le kell nyugodnia a magyar fiúnak, akinek egyelőre túl magas szint a Pool.
Egyszerűen nem tudok megbarátkozni Kerkezzel. Úgy néz ki a pályán, mint egy idegroncs, mintha nem akarná a labdát. Érzelmi alapon védekezik. Jelenleg úgy tűnik, ez a klub egy kicsit túl nagy neki
- fakadt ki Owen, aki 2001-ben 5 különböző trófeát nyert a Vörösökkel, s abban az évben az Aranylabdát is megkapta.
