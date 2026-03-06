Elkésett az első óráról, mégis mindenki büszke a debreceni diákra - Nem fogod elhinni, miért!

Elkésett diák okozott hatalmas meglepetést Debrecenben. A gimnazista ugyanis különleges okból késett el az első tanítási óráról, amelyről az iskolája büszkén számolt be a Facebookon.

Az elkésett diák egy életmentés miatt nem ért be időben az első órájára

Képünk illusztráció: Unsplash

Elkésett diák mentette megy egy idős férfi életét

Kevés olyan diák létezik, aki ne késett volna el az óráról különféle indokkal, minthogy lekéste a buszt, nem találta a kulcsát, bérletét, vagy egyszerűen csak elaludt. Nos, egy debreceni diák késésének hátterében ezek közül egyik sem áll, ő ugyanis más miatt késett. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma a Facebookon osztotta meg, hogy egy diákjuk késve érkezett az iskolába:

„Iskolánk 10. E osztályos tanulója 2026.03.03-án reggel elkésett az első tanítási óráról” - áll a posztban, ami egyelőre nem rejt semmi különlegességet. A poszt azonban egy sokkoló bejelentésről nyilatkozik, a diák ugyanis azért késett, mert éppen életet mentett.

Tanulónk, hívta a 112-t és szakszerűen tájékoztatta a helyzetről a mentősöket. A fiú néhány perc után elfáradt, sportedzőnek tanuló diákunk vette át és folytatta az újraélesztést a mentő kiérkezéséig

- folytatódik a poszt. Az iskola hozzátette, hogy akkor tudta meg a diák, hogy sikeresen megmentette a férfi életét, miután kiértek a mentők. Egy idős férfi életét mentette meg a fiatal diák, aki akkor lett rosszul, amikor a hős iskolás leszállt a buszról. A férfinél keringési és légzési problémák merültek fel - tájékoztatott a Haon.hu.