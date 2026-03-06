Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elkésett az első óráról, mégis mindenki büszke a debreceni diákra - Nem fogod elhinni, miért!

életmentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 18:48
tanulóiskola
Nem a buszt késte le, sőt még a kulcsát is megtalálta. Az elkésett diáknak teljesen más volt a "kifogása".

Elkésett diák okozott hatalmas meglepetést Debrecenben. A gimnazista ugyanis különleges okból késett el az első tanítási óráról, amelyről az iskolája büszkén számolt be a Facebookon.

Az elkésett diák egy életmentés miatt nem ért be időben az első órájára
Az elkésett diák egy életmentés miatt nem ért be időben az első órájára
Képünk illusztráció: Unsplash

Elkésett diák mentette megy egy idős férfi életét

Kevés olyan diák létezik, aki ne késett volna el az óráról különféle indokkal, minthogy lekéste a buszt, nem találta a kulcsát, bérletét, vagy egyszerűen csak elaludt. Nos, egy debreceni diák késésének hátterében ezek közül egyik sem áll, ő ugyanis más miatt késett. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma a Facebookon osztotta meg, hogy egy diákjuk késve érkezett az iskolába: 

„Iskolánk 10. E osztályos tanulója 2026.03.03-án reggel elkésett az első tanítási óráról” - áll a posztban, ami egyelőre nem rejt semmi különlegességet. A poszt azonban egy sokkoló bejelentésről nyilatkozik, a diák ugyanis azért késett, mert éppen életet mentett.  

Tanulónk, hívta a 112-t és szakszerűen tájékoztatta a helyzetről a mentősöket. A fiú néhány perc után elfáradt, sportedzőnek tanuló diákunk vette át és folytatta az újraélesztést a mentő kiérkezéséig

- folytatódik a poszt. Az iskola hozzátette, hogy akkor tudta meg a diák, hogy sikeresen megmentette a férfi életét, miután kiértek a mentők. Egy idős férfi életét mentette meg a fiatal diák, aki akkor lett rosszul, amikor a hős iskolás leszállt a buszról. A férfinél keringési és légzési problémák merültek fel - tájékoztatott a Haon.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu