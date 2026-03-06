Bizonyították az UFO-akták: valóban létezhetett az FBI titkos földönkívüli-kutató egysége

Kiderült, hogy hiteles lehet az az UFO-dokumentumgyűjtemény, amelyben egy titkos egységről számolnak be, amelynek feladata idegen űrhajók felkutatása volt. Bár sokan vitatják, egy kutató szerint a Majestic-12 (MJ-12) iratok, amelyeket az FBI évtizedekig hamisítványként könyvelt el, valójában valódiak lehetnek.

Valóban létezhetett a titkos UFO-kutató egység. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay

Az MJ-12 szerint egy 12 magas rangú katonai és tudományos tisztviselőből álló csoport több mint két évtizedet töltött titokban lezuhant idegen űrhajók vizsgálatával, nem emberi technológiák tanulmányozásával és földönkívüliekkel való kommunikáció megkísérlésével. Mindez eddig vitatott információ volt, de egy névtelen nyomozó elárulta, hogy a dokumentumokon található adminisztratív bélyegzők és nyilvántartási számok megegyeznek az 1940-es és 1950-es évekből származó, nyilvánosan közzétett CIA-dokumentumokon találhatóakkal.

A nyomozó Ryan Wood, egy UFO-kutató által megosztott MJ-12 iratokat vizsgált meg. Wood saját elmondása szerint rendelkezik az 1980-as években először nyilvánosságra került dokumentumok fizikai másolataival is, azonban az FBI korábban több MJ-12 fájlt is hamisnak bélyegzett meg.

Lehetetlen lenne meghamisítani az UFO-aktákon szereplő azonosítókat

Az MJ12 Logic álnéven író nyomozó azzal érvelt, hogy az MJ-12-es dokumentumok és a valódi CIA-dokumentumok összehasonlítása során felfedezett hasonlóságokat nem hamisíthatta valaki a kormányon kívül. Elemzése szerint a vitatott UFO-dokumentumokon szereplő számos adminisztratív bélyegző és iktatószám megegyezett az ugyanebből a korszakból származó hiteles hírszerzési feljegyzésekben használt jelölésekkel.

A kutató megállapította, hogy ugyanaz a bélyegző, a "834021-" szerepel mind az MJ-12-es papírokon, mind a hírszerző ügynökség 345 oldalas Operation Paperclip dokumentumain is, amelyeket csak 2022. június 22-én oldottak fel. Azonban további hasonló jelölések is feltűntek, mint az "A-1762.1", "ER-1-2735" és "CIA SI 28-55".

Állítása szerint ezt meghamisítani lehetetlen lenne egy átlag embernek, ugyanis az 1980-as években a hiteles CIA-feljegyzések közül sok még nem került nyilvánosságra.

Gyakorlatilag lehetetlen logikailag összeegyeztetni ezt a bizonyítékot azzal az elképzeléssel, hogy a Majestic-12 csak valami papírmunka volt, amit az 1980-as években találtak ki

- írta Substack-oldalán a nyomozó.