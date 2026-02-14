Magyar parádé Liverpoolban, Kerkez és Szoboszlai volt a nyerőember

Szombat este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a hazai csapatban a Liverpool-Brighton FA Kupa meccsen. A 35. percben Szoboszlai szabadrúgásból balról tekerte a kapu elé a labdát, Gakpo fejjel gólt szerzett, de les miatt érvénytelenítették. Három perccel később Kerkez kis híján betalált, nagy erővel lőtt kapura, de a kapus fölé tolta, majd négy perccel később a magyar hátvéd gólpasszt adott. Kerkez balról centerezett, Jones érkezett és a léc alá bombázott (1-0). Kerkez az első félidőben számos jó megoldással villant.

Kerkez gólpasszt adott a Liverpool-Brighton meccsen Fotó: Lewis Storey

Liverpool-Brighton: Szoboszlai bombagól

Az 56. percben kettőre növelte előnyét a Liverpool, Szalah jobbról tökéletesen löbbölte középre a labdát, Szoboszlai érkezett, és 13 méterről, nagy erővel, a hosszú felső sarokba bombázott (2-0). Ez volt a tizedik gólja a szezonban. A 67. percben Szalah-t lerántották a 16-oson belül, a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt a sértett egyiptomi végezte el, és a bal felső sarokba küldte (3-0).

A Liverpool 3-0-ra nyert, és továbbjutott, a két magyar kiemelkedő teljesítményt nyújtott.