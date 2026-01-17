Ez lehet a vége? Kerkez Milos miatt küldik el a Liverpool Bl-győztes sztárját

Andy Robertson liverpooli szerződéséből már csak hónapok vannak hátra, és egyelőre nem állapodtak meg vele. A 31 éves, Bajnokok Ligája-győztes balhátvéd így az idény végén szabadon távozhat, ha nem sikerül dűlőre jutni a feleknek. Bár a skót válogatott játékos szívesen maradna a Liverpoolnál, tisztában van vele, hogy Kerkez Milos érkezésével tovább csökkent annak az esélye, hogy több játéklehetőséghez jusson.

Kerkez Milos (balra) miatt távozhat Andy Robertson a Liverpoolból / Fotó: Richard Sellers - PA Images

A 90-szeres skót válogatott védő hosszú éveken keresztül biztos tagja volt a kezdőcsapatnak, ám a nyáron érkezett Kerkez Milos egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt. A magyar játékos gyakorlatilag kiszorította posztriválisát, aminek következtében a skót balhátvéd jövője egyre bizonytalanabb.

Beszélgettünk erről, de ez magánügy. Tárgyaltam a klubbal, meglátjuk, mit hoz a jövő

- nyilatkozta a balhátvéd, majd hozzátette:

Szeretnék-e maradni? Igen, de ez egy nehéz kérdés. Még öt hónap van hátra a szerződésemből, meg kell néznünk, hogy maradhatok-e, vagy vannak más lehetőségek. Leülök a családommal is, és meghozzuk a döntést. A stresszes nyár után most csak próbálom élvezni, hogy a Liverpool-játékosa lehetek.

#LFC🚨 Andy Robertson on contract talks:

"We'll see what happens. We've had chats now which will remain private. Would I like to stay? Yes, but it's a difficult question to ask. Footballers want to play and, if anyone is sat happy on the bench, then they don't belong at any… pic.twitter.com/81SlAwrnUA — LiverpoolNowHQ (@LiverpoolNowHQ) January 16, 2026

Andy Robertson csak másodhegedűs Kerkez Milos mögött

A skót játékos pályafutása során először fordult elő, hogy nem ő számít automatikusan első számú választásnak a balhátvéd poszton, miután Kerkez Milos érkezése komoly konkurenciát teremtett. A 31 éves skót védő hangsúlyozta, hogy továbbra is minden körülmények között a pályán akar lenni, még akkor is, ha nincs tökéletes fizikai állapotban.

Ebben a szezonban más szerepem van, mint eddig, de természetesen játszani akarok. Ha valaki boldogan ül a kispadon, akkor nem való egy ilyen futballklubba

- szögezte le Robertson, melyet a Liverpool.com is szemlézett.

A szombati (16:00, tv: Spíler 1) Liverpool-Burnley mérkőzés előtt Arne Slot elárulta, hogy Andy Robertson játékra jelentkezett, mivel szüksége van a mérkőzésekre. Ez alapján nem elképzelhetetlen, hogy Kerkez Milos ezúttal kimarad a kezdőcsapatból.