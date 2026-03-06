Exatlon Hungary: Gelencsér Timi elárulta, ki fog neki legjobban hiányozni Dominikán

A műsorvezető korábban úgy fogalmazott, nem látta jönni, hogy visszatér a TV2-höz. Ráadásul abban a műsorban tér vissza, aminek annyi mindent köszönhet, az Exatlon Hungary-ben. Gelencsér Timi a műsor szereplőivel pár nap múlva elindul a Dominikai Köztársaságba, de előtte szinte minden perce be van osztva.

Exatlon Hungary 2026 szereplői izgatottan várják, hogy megérkezzenek Dominikára

Exatlon: Gelencsér Timi alig várja a forgatást

A sport reality első évadában versenyzőként láthatták a nézők Gelencsér Timit, a Bajnokok csapatát erősítette. A következő évben már riporterként kérdezte az Exatlon Hungary versenyzőit, utoljára öt éve láthatták a nézők a dominikai pályák mellett. 2026-ban azonban a műsorral ő is visszatér a TV2 képernyőjére, amit már nagyon vár.

„Annyira vártam már ezt a pillanatot, hogy eldördüljön a startpisztoly, és végre mondhatom, hogy indulunk Dominikára” – kezdte a Borsnak Gelencsér Timi, aki mindeközben az esküvőjére készül és házat újít fel vőlegényével.

Nagyon izgatott vagyok, ennek az eseménynek volt egy ilyen felfokozott hangulata, engem végig rázott a hideg, ahogy Palik Laci kiabálta mellettem a Bajnokok és Kihívók neveit. Gondoltam, akkor én is kiabálok, de az én hangom nem olyan erős, mint az övé (nevet). Nagyon jól éreztem magam, nagyon büszke vagyok már most mindkét csapatra, alig várom, hogy elinduljunk! Imádom ezt a Bajnok névsort, fantasztikus sportolók egytől-egyig, megtiszteltetés velük egy műsorban lenni és a Kihívókban is nagy potenciál van, izgalmas és szoros küzdelmet várok!

Los Angelesből érkezett

Timi sosem szokott unatkozni, de az elmúlt napok igazán sűrűek voltak számára.

„Tegnap este értem haza Los Angelesből, egy sajtórendezvényen voltam. Március 2-án indultam, 3-án volt a rendezvény, 4-én indultam vissza, 5-én haza értem, 6-án bejelentettük az Exatlon Hungary 2026 Bajnokait és Kihívóit. Az indulásig még van néhány nap, az alatt még Újratervezést is forgatunk, az Exatlon-os csapattal ott leszünk a vasárnapi Nagy Duettben is, közben tartalmat is kell gyártani és ott a házfelújítás, ez az egyik oldal. A másik nyilván a család, ott a vőlegényem, anyukámék, tesómék és a kiskutyám, Füge. Egész nap csak puszilgatom, mondván, hogy ebből most jó sokáig nem fog kapni, nagyon fog hiányozni. Ahogy mindenki, de velük tudok majd beszélni, Matyi pedig majd jön ki hozzám. De ez a része a forgatásnak, az otthontól való távollét, mindig nehéz!”



