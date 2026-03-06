A rejtélyes doppelgänger-jelenség titka – Lehet, hogy neked is van egy gonosz hasonmásod a világban?

A gonosz hasonmások gondolata már igen régóta foglalkoztatja az embereket. A doppelgängerek a legendák szerint balszerencsét hoznak az emberek életébe. Sötét figurák, természetfeletti lények, akik pontosan úgy néznek ki, mint mi magunk. Lehetséges lenne, hogy egyszer tényleg összefutunk kiköpött hasonmásunkkal? Mutatjuk a tudomány válaszát!

Doppelgänger-jelenség: létezhetnek valahol a gonosz hasonmásaink?

Fotó: miguel romero fotografo / Shutterstock

A hasonmásokról szóló hiedelmek régóta jelen vannak a kultúrában.

A doppelgängerekhez különböző mítoszok és jelentések kapcsolódnak.

Egy kutatás során kiszámolták, mekkora az esélye annak, hogy léteznek hasonmások.

A doppelgänger-jelenség rejtélye

A doppelgänger szó a német nyelvből származik. Olyan idegent jelöl, aki megszólalásig hasonlít ránk, mégsem rokonunk, és nincs genetikai kapcsolatunk vele.

Már a középkori Európában is tartottak attól, hogy az ember találkozhat a másik, sötétebb énjével

A német folklórban egy doppelgänger megjelenése baljós jelnek számított: úgy hitték, hogy aki meglátja a saját képmását, az betegségre, szerencsétlenségre számíthat, vagy akár a halál maga is utolérheti. Hasonló történetek más kultúrákban is felbukkantak. Az északi hagyományokban például ismert volt a vardøger-jelenség, ami egyfajta árnyék, amely az ember érkezése előtt jelent meg, mint egy elöljáró. Az ír folklórban a tündérvilághoz kötötték a hasonmásokat, és attól tartottak, hogy a doppelgänger alak a sors megzavarását okozza.

Léteznek hasonmások a világban?

Szinte mind éltünk már át olyan helyzetet, amikor összekevertek bennünket valaki mással, vagy épp mi éreztük úgy, hogy egy idegen egy az egyben úgy néz ki, mint egy rokonunk, barátunk, ismerősünk. De valójában mekkora az esélye annak, hogy tényleg egy klónnal, hasonmással találkoztunk?

Egy vizsgálatban az emberek arc- és testméreteit hasonlították össze. Nyolc arcméretet vetettek össze, köztük például a fülhosszt, a fejkerületet vagy a pupillák közti távolságot.

A kutatásból kiderült, hogy annak az esélye, hogy két ember mind a nyolc értékben egyezzen, körülbelül 1 az ezermilliárdhoz.

Ha pedig a testméreteket is figyelembe vesszük, az esély még kevesebb: 1 a kvintillióhoz. Minél több adatot nézünk, annál biztosabb, hogy különbségeket találunk két hasonló ember között.

A hasonlóságok vizsgálata a kriminalisztikában is fontos eszköz. A test méretei egyedibbek, mint az arcé, ami azért fontos, mert például a biztonsági kamerák által rögzített bűncselekményeknél az arcot sokszor eltakarják maszkkal, de a testarányok, a testtartás vagy a mozgás még így is azonosítható.

Szabad szemmel tehát talán tűnhetnek az emberek kísértetiesen hasonlónak, de precíz mérésekkel már könnyen különbséget tehetünk.