"Örökké büszke leszek rád" - Tóth Alex megmutatta csodaszép szerelmét

Kedden vált hivatalossá, hogy Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett, ráadásul ezzel minden idők legdrágább NB I-ből külföldre igazoló futballistája. Az angol szurkolók már most lelkesek a fiatal középpályásért, de a legbüszkébb minden bizonnyal a barátnője, aki egy közös fotóval ünnepelte a nagy pillanatot.

Tóth Alex az NB I történek legdrágább külföldre igazolt játékosa lett Fotó: AFC Bournemouth

Tóth Alex barátnője közös képet posztolt

A Bournemouth női szurkolói egy emberként imádják Tóth Alexet, és örülnek, hogy egy fiatal, nagy jövő előtt álló tehetség érkezett hozzájuk. A focista szíve azonban már foglalt: a gyönyörű Magyar Mira rabolta el, aki egy közös fotóval is világgá kürtölte, mennyire büszke szerelmére.

Örökké büszke leszek rád!

- írta Mira az Instagram-bejegyzése alá.

Az első közös képüket lassan már két éve osztották meg, azóta pedig láthatóan hatalmas a szerelem. És ha már Tóth Alex Angliában van, jó eséllyel párja is ott lesz a hétvége egyik legjobban várt rangadóján, hiszen szombaton (18:30, Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában.

A Bournemouth első interjúja Tóth Alexszel: