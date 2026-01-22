"Örökké büszke leszek rád" - Tóth Alex megmutatta csodaszép szerelmét

Kedden vált hivatalossá, hogy Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett, ráadásul ezzel minden idők legdrágább NB I-ből külföldre igazoló futballistája. Az angol szurkolók már most lelkesek a fiatal középpályásért, de a legbüszkébb minden bizonnyal a barátnője, aki egy közös fotóval ünnepelte a nagy pillanatot.
A Bournemouth női szurkolói egy emberként imádják Tóth Alexet, és örülnek, hogy egy fiatal, nagy jövő előtt álló tehetség érkezett hozzájuk. A focista szíve azonban már foglalt: a gyönyörű Magyar Mira rabolta el, aki egy közös fotóval is világgá kürtölte, mennyire büszke szerelmére.
Örökké büszke leszek rád!
- írta Mira az Instagram-bejegyzése alá.
Az első közös képüket lassan már két éve osztották meg, azóta pedig láthatóan hatalmas a szerelem. És ha már Tóth Alex Angliában van, jó eséllyel párja is ott lesz a hétvége egyik legjobban várt rangadóján, hiszen szombaton (18:30, Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában.
