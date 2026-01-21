T. Danny, Szoboszlai Dominik, Ligetvári Patrik: özönlenek a gratulációk!

Kedden délelőtt vált hivatalossá, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett. Ahogy azt lapunk korábban megírta, a Liverpool két magyar sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gratulált az átigazoláshoz. Utóbbi különösen örült a váltásnak, hiszen korábbi klubjánál kap lehetőséget a válogatott fiatal középpályás. Azóta üzenetek százai érkeztek Tóth Alexhez, magyar és külföldi sportolók, valamint zenészek egyaránt reagáltak a hírre.

Tóth Alex az NB I történek legdrágább külföldre igazolt játékosa lett

Fotó: AFC Bournemouth

Mindenki Tóth Alexnek gratulál

Kicsivel több mint egy napja került ki az a videó, amelyben hivatalosan is bejelentették a fiatal középpályás érkezését. A Tóth Alexről szóló bejegyzést már közel 50 ezren kedvelték, a videó alá pedig több mint 150 hozzászólás érkezett.

Az átigazolást a hazai sportélet ismert szereplői is nagy örömmel fogadták. A Ferencváros jelenlegi labdarúgói közül Cebrail Makreckis és Callum O'Dowda is gratulált, ahogyan a zöld-fehérek vezetőedzőjének felesége, Claudine Keane szintén üzent. A Fradi egykori játékosa, Matheus Saldanha is reagált.

A posztot kedvelte a jelenleg a férfi kézilabda Európa-bajnokságon szereplő Ligetvári Patrik, valamint az olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szász Emese is. A zenészek közül T. Danny szintén elismerését fejezte ki egy kedveléssel.

Tóth Alex ezzel három éven belül már a negyedik magyar labdarúgó, aki a Premier League-be igazolt, szombat este (18.30, Tv:Spíler1) pedig akár már farkasszemet is nézhet honfitársaival, ugyanis a Bournemouth a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt fogadja a bajnokság 23. fordulójában.