T. Danny, Szoboszlai Dominik, Ligetvári Patrik: özönlenek a gratulációk!

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 18:50
BournemouthSzoboszlai Dominik
Sorra érkeznek a gratulációk a magyar középpályáshoz az új átigazolás miatt. Tóth Alexnek nemcsak szurkolók, hanem volt csapattársak, híres sportolók és zenészek is üzentek.

Kedden délelőtt vált hivatalossá, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett. Ahogy azt lapunk korábban megírta, a Liverpool két magyar sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gratulált az átigazoláshoz. Utóbbi különösen örült a váltásnak, hiszen korábbi klubjánál kap lehetőséget a válogatott fiatal középpályás. Azóta üzenetek százai érkeztek Tóth Alexhez, magyar és külföldi sportolók, valamint zenészek egyaránt reagáltak a hírre.

Tóth Alex az NB I történek legdrágább külföldre igazolt játékosa lett
Fotó: AFC Bournemouth

Mindenki Tóth Alexnek gratulál

Kicsivel több mint egy napja került ki az a videó, amelyben hivatalosan is bejelentették a fiatal középpályás érkezését. A Tóth Alexről szóló bejegyzést már közel 50 ezren kedvelték, a videó alá pedig több mint 150 hozzászólás érkezett.

Az átigazolást a hazai sportélet ismert szereplői is nagy örömmel fogadták. A Ferencváros jelenlegi labdarúgói közül Cebrail Makreckis és Callum O'Dowda is gratulált, ahogyan a zöld-fehérek vezetőedzőjének felesége, Claudine Keane szintén üzent. A Fradi egykori játékosa, Matheus Saldanha is reagált. 

A posztot kedvelte a jelenleg a férfi kézilabda Európa-bajnokságon szereplő Ligetvári Patrik, valamint az olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szász Emese is. A zenészek közül T. Danny szintén elismerését fejezte ki egy kedveléssel.

Tóth Alex ezzel három éven belül már a negyedik magyar labdarúgó, aki a Premier League-be igazolt, szombat este (18.30, Tv:Spíler1) pedig akár már farkasszemet is nézhet honfitársaival, ugyanis a Bournemouth a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt fogadja a bajnokság 23. fordulójában.

 

