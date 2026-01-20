Itt a hivatalos bejelentés: Tóth Alex Angliába szerződött, követte Szoboszlait és Kerkezt

Újabb magyar futballista az angol élvonalban: Tóth Alex hivatalosan is az AFC Bournemouth játékosa lett. A Premier League-ben szereplő klub a saját felületein erősítette meg az átigazolást, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után ismét magyar válogatott játékos kap szerepet Angliában.
Már múlt hét pénteken sejthető volt a váltás, miután a középpályás elhagyta a Ferencváros spanyolországi edzőtáborát, és Angliába utazott, hogy véglegesítse új szerződését. Tóth Alex időközben sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, a klub pedig kedden hivatalosan is bejelentette az érkezését. A fiatal labdarúgó 12+3 millió euróért (utóbbi teljesítményfüggő bónusz), azaz összesen 5,8 milliárd forintért szerződött az AFC Bournemouth-hoz. Ő lett az NB I történetének legdrágább külföldre igazoló játékosa.
A Ferencváros színeiben 60 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 4 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, míg a magyar válogatottban 9 alkalommal ölthette magára a címeres mezt.
Adja magát a fenti kérdés, hiszen január 24-én, szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a címvédő Liverpool látogat Bournemouth-hoz. Bár nehéz elképzelni, hogy az ifjú középpályás rögtön a kezdőcsapatban kapjon helyet – hiszen ekkorra csupán néhány angliai edzés lesz a háta mögött –, a kispadon biztosan számítanak rá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja ellen.
