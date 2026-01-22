Gólja után Buzsik Borkának üzent Szoboszlai Dominik

Látványos gólörömmel ünnepelte találatát a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen (0-3) Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás szerezte meg a vezetést a Vörösöknek a találkozó 46. percében, amikor okos megoldást választva, a felugró sorfal alatt lőtt el egy szabadrúgást. A Liverpool 25 éves játékosa extázisba került az ünneplés közben, de feleségéről, Buzsik Borkáról így sem feledkezett meg, őszinte mozdulattal üzent neki.
Szoboszlai Dominik nem győzi kifejezni, hogy mennyire szereti feleségét, aki tavaly adott életet a kislányuknak. A Liverpool játékosa még az Arsenal elleni rangadó előtt is Buzsik Borkáról beszélt a Spíler TV-nek.
Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk
– fogalmazott két hete Szoboszlai, miután karácsony környékén olyan internetes pletykák jelentek meg, hogy vajon tényleg együtt ünnepelt-e a feleségével. Az "önjelölt bennfentesek" ugyanis megjegyezték, hogy Buzsik Borka 2026 első napjaiban a kislányukkal hazautazott Magyarországra. Miután Szoboszlai tisztázta a dolgot, virágcsokrokkal lepte meg gyermekének édesanyját. Buzsik Borka előbb a születésnapja környéként töltött fel egy képet a közösségi oldalára egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokorról. A fotóhoz egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, ezért sem volt nehéz kitalálni, kitől kaphatta a meglepetést. Múlt héten pedig már Dubajból jelentkezett Szoboszlai Dominik felesége – ahová kislányával és édesanyjával utazott –, a magyar válogatott középpályás pedig oda is egy gyönyörű virágcsokrot küldetett Buzsik Borkának – ha már liverpooli elfoglaltságai miatt elutazni nem tudott a családjával.
Az elmúlt napok meglepetései után Szoboszlai még akkor sem feledkezett meg a feleségéről, amikor önmagából kikelve ünnepelte a Marseille ellen lőtt szabadrúgásgólját. Bár a gólöröm első felében még a csapattársakkal örömködött, majd a mutatóujját a halántékára téve utalt arra, milyen okos megoldást választott, végül egy hatalmas csókot nyomott a gyűrűsujjára, üzenve ezzel Buzsik Borkának. A Liverpool magyar válogatott középpályása – mint oly sok focista már a labdarúgás történetében – ezzel a mozdulattal fejezte ki, hogy mennyire szereti a feleségét.
