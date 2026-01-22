Gólja után Buzsik Borkának üzent Szoboszlai Dominik

Látványos gólörömmel ünnepelte találatát a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen (0-3) Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás szerezte meg a vezetést a Vörösöknek a találkozó 46. percében, amikor okos megoldást választva, a felugró sorfal alatt lőtt el egy szabadrúgást. A Liverpool 25 éves játékosa extázisba került az ünneplés közben, de feleségéről, Buzsik Borkáról így sem feledkezett meg, őszinte mozdulattal üzent neki.

Szoboszlai Dominik előbb csapattársaival ünnepelt, majd a gólöröm végén feleségének, Buzsik Borkának üzent/ Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Szoboszlai Dominik nem győzi kifejezni, hogy mennyire szereti feleségét, aki tavaly adott életet a kislányuknak. A Liverpool játékosa még az Arsenal elleni rangadó előtt is Buzsik Borkáról beszélt a Spíler TV-nek.

Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk

– fogalmazott két hete Szoboszlai, miután karácsony környékén olyan internetes pletykák jelentek meg, hogy vajon tényleg együtt ünnepelt-e a feleségével. Az "önjelölt bennfentesek" ugyanis megjegyezték, hogy Buzsik Borka 2026 első napjaiban a kislányukkal hazautazott Magyarországra. Miután Szoboszlai tisztázta a dolgot, virágcsokrokkal lepte meg gyermekének édesanyját. Buzsik Borka előbb a születésnapja környéként töltött fel egy képet a közösségi oldalára egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokorról. A fotóhoz egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, ezért sem volt nehéz kitalálni, kitől kaphatta a meglepetést. Múlt héten pedig már Dubajból jelentkezett Szoboszlai Dominik felesége – ahová kislányával és édesanyjával utazott –, a magyar válogatott középpályás pedig oda is egy gyönyörű virágcsokrot küldetett Buzsik Borkának – ha már liverpooli elfoglaltságai miatt elutazni nem tudott a családjával.

Szoboszlai Dominik gólja után Buzsik Borkának üzent

Az elmúlt napok meglepetései után Szoboszlai még akkor sem feledkezett meg a feleségéről, amikor önmagából kikelve ünnepelte a Marseille ellen lőtt szabadrúgásgólját. Bár a gólöröm első felében még a csapattársakkal örömködött, majd a mutatóujját a halántékára téve utalt arra, milyen okos megoldást választott, végül egy hatalmas csókot nyomott a gyűrűsujjára, üzenve ezzel Buzsik Borkának. A Liverpool magyar válogatott középpályása – mint oly sok focista már a labdarúgás történetében – ezzel a mozdulattal fejezte ki, hogy mennyire szereti a feleségét.