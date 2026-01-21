Videón Szoboszlai Dominik gólja a Marseille ellen

Szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés 46. percében a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai Dominik gólja egy nagyon okos megoldás eredménye.

Szoboszlai Dominik gólja nagyon okos megoldás eredménye Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai ugyanis teljesen váratlanul, laposan lőtte el a labdát a felugró sorfal alatt, a Marseille kapusa Rulli pedig csak hozzáérni tudott.

Szoboszlai Dominik gólja videón: