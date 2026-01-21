Videón Szoboszlai Dominik gólja a Marseille ellen

Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 22:02
LiverpoolgólMarseille
A Liverpool magyar középpályása szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille ellen. Szoboszlai Dominik gólja nagyon okos megoldás eredménye.
Szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés 46. percében a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai Dominik gólja egy nagyon okos megoldás eredménye. 

Szoboszlai Dominik gólja a Marseille ellen
Szoboszlai Dominik gólja nagyon okos megoldás eredménye Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai ugyanis teljesen váratlanul, laposan lőtte el a labdát a felugró sorfal alatt, a Marseille kapusa Rulli pedig csak hozzáérni tudott.

Szoboszlai Dominik gólja videón:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
