Videón Szoboszlai Dominik gólja a Marseille ellen

Szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés 46. percében a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai Dominik gólja egy nagyon okos megoldás eredménye.
Szoboszlai ugyanis teljesen váratlanul, laposan lőtte el a labdát a felugró sorfal alatt, a Marseille kapusa Rulli pedig csak hozzáérni tudott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.