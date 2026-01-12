Szoboszlai Dominik nem akármivel lepte meg Buzsik Borkát

Egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokrot kapott Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége – aki tavaly adott életet első gyermeküknek – most ünnepelte a születésnapját. Mivel az ajándékkal közös kép mellé egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, ezért nem nehéz kitalálni, kitől kaphatta ezt a nem mindennapi melepetést.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik csütörtök este még pályán volt az Arsenal ellen, másnapviszont igazán különleges napra ébredtek Buzsik Borkával, aki első születésnapját ünnepelte édesanyaként. A Liverpool-focista felesége tavaly még "csak" a szíve alatt hordta gyermekét, idén viszont már kislányával a karjában ünnepelt.
Buzsik Borka később egy olyan képet osztott meg az Instagram-történetében, amelyen egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokrot tart a kezében. Szoboszlai Dominik felesége a fotó mellé egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, amiből arra lehet követeztetni, hogy a nem mindennapi ajándékot élete szerelmétől, a Liverpool válogatott focistájától kapta.
Szoboszlai Dominik és felesége nemrég, karácsony alkalmából a kislányukat is meglepték ajándékkal.
Előre megkapta az ajándékát, abban volt karácsonykor, amit kapott. Azért, hogy szép legyen. Kapott ruhát, cipőt, játékokat, amit egy kisgyerek kaphat
– mondta a középpályás a Spíler Televíziónak adott interjúban, amelyből az is kiderült, hogyan töltötték az ünnepeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.