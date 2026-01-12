Szoboszlai Dominik nem akármivel lepte meg Buzsik Borkát

Egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokrot kapott Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége – aki tavaly adott életet első gyermeküknek – most ünnepelte a születésnapját. Mivel az ajándékkal közös kép mellé egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, ezért nem nehéz kitalálni, kitől kaphatta ezt a nem mindennapi melepetést.

Szoboszlai Dominik felesége egy több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokrot kapott Fotó: Mediaworks

Mint ismert, Szoboszlai Dominik csütörtök este még pályán volt az Arsenal ellen, másnapviszont igazán különleges napra ébredtek Buzsik Borkával, aki első születésnapját ünnepelte édesanyaként. A Liverpool-focista felesége tavaly még "csak" a szíve alatt hordta gyermekét, idén viszont már kislányával a karjában ünnepelt.

Szoboszlai Dominik felesége rózsacsokrot kapott

Buzsik Borka később egy olyan képet osztott meg az Instagram-történetében, amelyen egy hatalmas, több mint 100 rózsaszálból álló virágcsokrot tart a kezében. Szoboszlai Dominik felesége a fotó mellé egy Ámor nyila által eltalált szívecskét rakott, amiből arra lehet követeztetni, hogy a nem mindennapi ajándékot élete szerelmétől, a Liverpool válogatott focistájától kapta.

Szoboszlai Dominik és felesége nemrég, karácsony alkalmából a kislányukat is meglepték ajándékkal.

Előre megkapta az ajándékát, abban volt karácsonykor, amit kapott. Azért, hogy szép legyen. Kapott ruhát, cipőt, játékokat, amit egy kisgyerek kaphat

– mondta a középpályás a Spíler Televíziónak adott interjúban, amelyből az is kiderült, hogyan töltötték az ünnepeket.