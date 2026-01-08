Külön utakon? Szoboszlai tisztázta a pletykákat Buzsik Borkáról

Szoboszlai Dominik először ünnepelhette a karácsonyt férjként és édesapaként. A Liverpool magyar játékosa a Spíler Televíziónak adott hosszabb interjút, melyben szakmai kérdések mellett szó esett a családi életéről is. Kiderült, hogyan töltötte az ünnepeket a labdarúgó és felesége, Buzsik Borka, sőt, azt is megtudtuk, mit kapott ajándékba a kislányuk.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka először ünnepelhettek kislányukkal

Karácsony környékén jelentek meg internetes pletykák arról, vajon tényleg együtt ünnepel-e a labdarúgó és felesége. Sőt, az "önjelölt bennfentesek" azt is megjegyezték, hogy Buzsik Borka 2026 első napjaiban a kislányukkal hazautazott Magyarországra. Szoboszlai mosolyogva, s a képernyőn külön kinagyítva, ujján jegygyűrűvel beszélt arról, milyen is az angliai, családi karácsony.

Ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos nap. December 24-én is volt edzésünk, aztán hazajöttem. Itt volt a családból mindenki, együtt voltunk. Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk. Volt karácsonyi vacsora, ajándékozás, 25-én pedig ment tovább minden

Szoboszlai azt is elárulta, milyen ajándékot kapott a kislányuk.



"Előre megkapta az ajándékát, abban volt karácsonykor, amit kapott. Azért, hogy szép legyen. Kapott ruhát, cipőt, játékokat, amit egy kisgyerek kaphat"

- mondta a középpályás, aki azt tervezi, szigorú édesapa lesz. Igaz, ez egyelőre csak terv.

Szigorú apa leszek-e? Ezt nem tudom megmondani. Ahogy elkezd beszélni, valószínű, hogy megenyhül a szívem.

A Spíler TV munkatársa, Márkus Ádám beszélgetett Szoboszlai Dominikkal

Szoboszlai tudja, mire kell koncentrálni

Az interjúban a labdarúgó elismerte, a bajnokságban már nem sok esélyük maradt a címvédésre. Ugyanakkor lehetnek még céljaik a szezonban.

A Bajnokok Ligája és az FA-kupa. Ezekben van esélyünk. Ezeket kell most a szem előtt tartani. Tavaly a PSG alig jutott tovább a csoportból és megnyerték a BL-t. Miért ne lennénk most ezek mi???

- tette fel a kérdést Szoboszlai.

A Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában jelenleg a kilencedik helyen áll, az FA-kupában hétfőn a Barnsley ellen kezdi meg a küzdelmeket.

