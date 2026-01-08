Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Külön utakon? Szoboszlai tisztázta a pletykákat Buzsik Borkáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 20:24
A Liverpool játékosa az Arsenal elleni rangadó előtt adott interjút a Spíler TV-nek. Szoboszlai Dominik elmondta, hogyan töltötte a karácsonyt, s kitért feleségére, Buzsik Borkára is.

Szoboszlai Dominik először ünnepelhette a karácsonyt férjként és édesapaként. A Liverpool magyar játékosa a Spíler Televíziónak adott hosszabb interjút, melyben szakmai kérdések mellett szó esett a családi életéről is. Kiderült, hogyan töltötte az ünnepeket a labdarúgó és felesége, Buzsik Borka, sőt, azt is megtudtuk, mit kapott ajándékba a kislányuk.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka először ünnepelhettek kislányukkal
Fotó:   Instagram

Karácsony környékén jelentek meg internetes pletykák arról, vajon tényleg együtt ünnepel-e a labdarúgó és felesége. Sőt, az "önjelölt bennfentesek" azt is megjegyezték, hogy Buzsik Borka 2026 első napjaiban a kislányukkal hazautazott Magyarországra. Szoboszlai mosolyogva, s a képernyőn külön kinagyítva, ujján jegygyűrűvel beszélt arról, milyen is az angliai, családi karácsony.

Ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos nap. December 24-én is volt edzésünk, aztán hazajöttem. Itt volt a családból mindenki, együtt voltunk. Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk. Volt karácsonyi vacsora, ajándékozás, 25-én pedig ment tovább minden

 

Szoboszlai azt is elárulta, milyen ajándékot kapott a kislányuk.

"Előre megkapta az ajándékát, abban volt karácsonykor, amit kapott. Azért, hogy szép legyen. Kapott ruhát, cipőt, játékokat, amit egy kisgyerek kaphat"

- mondta a középpályás, aki azt tervezi, szigorú édesapa lesz. Igaz, ez egyelőre csak terv.

Szigorú apa leszek-e? Ezt nem tudom megmondani. Ahogy elkezd beszélni, valószínű, hogy megenyhül a szívem.

A Spíler TV munkatársa, Márkus Ádám beszélgetett Szoboszlai Dominikkal

Szoboszlai tudja, mire kell koncentrálni

Az interjúban a labdarúgó elismerte, a bajnokságban már nem sok esélyük maradt a címvédésre. Ugyanakkor lehetnek még céljaik a szezonban.

A Bajnokok Ligája és az FA-kupa. Ezekben van esélyünk. Ezeket kell most a szem előtt tartani. Tavaly a PSG alig jutott tovább a csoportból és megnyerték a BL-t. Miért ne lennénk most ezek mi???

- tette fel a kérdést Szoboszlai.

A Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában jelenleg a kilencedik helyen áll, az FA-kupában hétfőn a Barnsley ellen kezdi meg a küzdelmeket.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

