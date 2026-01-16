Kiderült: Szoboszlai Dominik helyett kivel utazott Dubajba Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik felesége nemrégiben a napfényes Dubajból jelentkezett be, ahová kislányával együtt utaztak. Mostanra azonban kiderült, hogy Buzsik Borka nemcsak a picivel repült a meleg helyre, hanem édesanyja, Bódás Beca is velük tartott a kiruccanásra.
Mi is lehetne jobb annál, mint a hideg tél elől egy melegebb éghajlatra menekülni, és ott kipihenni a mindennapok fáradalmait. Bódás Beca lányával és unokájával élvezi a tökéletes dubaji időjárást. Egy fényképet is megosztott a szállodai szobájából, a kilátás pedig egészen lenyűgöző, hiszen közvetlenül a Burj Al Arab, vagyis az Arabok Tornya épületére néz, amely a világ egyetlen hétcsillagos szállodája.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik ezúttal nem tartott velük a kiruccanásra, hiszen szombaton (16:00, Tv: Spíler 1) Liverpool-Burnley mérkőzést rendeznek az angol bajnokságban. A magyar középpályás azonban most sem feledkezett meg feleségéről: egy gyönyörű virágcsokrot küldetett neki a szállodai szobába, hogy meglepje őt.
