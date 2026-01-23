Szoboszlai lebukott, világsztároktól lopta az ötletet – Videók

A meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik pimasz, egyben zseniális szabadrúgásgólja is kellett ahhoz, hogy a sok sebből vérző Liverpool labdarúgócsapata szerdán 3-0-s győzelmet arasson az Olyampique Marseille vendégeként a Bajnokok Ligájában. Az újabb Szoboszlai-villanás után a közösségi oldalakon hamar "lebuktatták" a magyar világklasszist.
A szezonbeli hetedik BL-meccsén (három gólpassz mellett) már a negyedik gólját szerző Szoboszlai így vert át mindenkit a Marseille-Liverpool találkozón:
A rajongók egyből felidézték, hogy ehhez a helyzetfelismeréshez kísértetiesen hasonló villanást már láttak egy korábbi liverpooli közönségkedvenctől, a brazil Coutinhótól:
Aki viszont tényleg szinte milliméterre pontosan hasonló gólt lőtt egy ugyanilyen szemfüles megoldással, az egy másik, még nagyobb brazil legenda: az egykori barcelonai Ronaldinho.
Szoboszlai és a Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool egyébként legközelebb szombaton (18.30, tv: Spíler 1) játszik angol bajnokit, éppen Tóth Alex új csapata, a Bournemouth vendégeként.
