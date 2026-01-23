Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Szoboszlai lebukott, világsztároktól lopta az ötletet – Videók

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 09:00
Legendás elődöket másolt a Liverpool zseniális magyar szabadrúgás-specialistája. Szoboszlai Dominik gólja szebb, vagy Ronaldinhóé?
A meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik pimasz, egyben zseniális szabadrúgásgólja is kellett ahhoz, hogy a sok sebből vérző Liverpool labdarúgócsapata szerdán 3-0-s győzelmet arasson az Olyampique Marseille vendégeként a Bajnokok Ligájában. Az újabb Szoboszlai-villanás után a közösségi oldalakon hamar "lebuktatták" a magyar világklasszist.

Szoboszlai Dominik zseniális volt, de nem az első: Coutinho és Ronaldinho is ilyen szemfüles gólt lőtt korábban
Szoboszlai Dominik zseniális volt, de nem az első: Coutinho és Ronaldinho is ilyen szemfüles gólt lőtt korábban
Fotó: Stuart Franklin - UEFA

A szezonbeli hetedik BL-meccsén (három gólpassz mellett) már a negyedik gólját szerző Szoboszlai így vert át mindenkit a Marseille-Liverpool találkozón:

Legendákat másolt Szoboszlai Dominik

A rajongók egyből felidézték, hogy ehhez a helyzetfelismeréshez kísértetiesen hasonló villanást már láttak egy korábbi liverpooli közönségkedvenctől, a brazil Coutinhótól:

Aki viszont tényleg szinte milliméterre pontosan hasonló gólt lőtt egy ugyanilyen szemfüles megoldással, az egy másik, még nagyobb brazil legenda: az egykori barcelonai Ronaldinho.

Szoboszlai és a Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool egyébként legközelebb szombaton (18.30, tv: Spíler 1) játszik angol bajnokit, éppen Tóth Alex új csapata, a Bournemouth vendégeként.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 50 pont
  2. Manchester City 43
  3. Aston Villa 43
  4. Liverpool 36

...15. Bournemouth 27

 

 

