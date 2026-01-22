Szoboszlai Dominik kitálalt a Bajnokok Ligájában lőtt góljáról

Nagyon boldogan nyilatkozott a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés után Szoboszlai Dominik, aki a 3-0-ra megnyert találkozó első gólját szerezte. A magyar válogatott középpályás szabadrúgásból volt eredményes, amit okos megoldással, a felugró sorfal alatt lőtt a kapuba.

Szoboszlai Dominik okos megoldást választott, amivel megszerezte a vezetést csapatának a Marseille-Liverpool BL-meccsenFotó: Liverpool FC / Getty Images

Szoboszlai Dominik gólja: Megcsinálta a házi feladatot

Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfalnál, talán megpróbálhatom a labdát a sorfal alatt átlőni. Senki nem feküdt le, szóval megpróbáltam. És igen, sikerült

– nyilatkozta a TNT Sports kamerája előtt a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai, aki az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatért Mohamed Szalah-val beszélte meg a szabadrúgás előtt, hogy mi fog történni.

Mindig megbeszéljük, mert ez attól is függ, ki hogyan érzi magát a meccsen. Lehet, hogy egyes pozíciókban valaki jobb, máshol meg más. Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én igent mondtam, mert ellenőriztem, ha senki nem feküdt le a sorfal mögé, így tudtam, hogy a sorfal alatt fogom lőni. Azt mondta, oké, akkor rúgd. És igen, betaláltam

– árulta el a magyar középpályás, aki Szalah visszatéréséről is beszélt.

Nagyon örülök, hogy visszatért. A pályán is segíti a csapatot, de a pályán kívül is. Nagyon közel állok hozzá. Egyszerűen szeretek vele játszani, mert már sokszor bizonyította, hogy képes megváltoztatni a meccseket. Még ha ma nem is szerzett gólt vagy adott gólpasszt, keményen dolgozott és valószínűleg a következő meccsen ismét betalál, mint mindig

– mondta Szoboszlai. Hozzátette, most az egész csapat a pozitív dolgokra koncentrál, és örül, hogy továbbra is veretlenek.