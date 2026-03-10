Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Személyiségtesztben szereplő kép egy marék aprópénzről

Hová folyik el a pénzed? Személyiségtesztünkből kiderül

2026. március 10.
Tudod, hova folyik el minden hónapban a fizetésed? Ez a személyiségteszt megmutatja, mennyire vagy képes kézben tartani a pénzügyeidet – és hol csúszik ki a kezedből az irányítás.
Bódogh Gabriella
  • A pénzügyi egyensúly nem a bevételek nagyságán múlik, hanem azon, mennyire látod át és kezeled tudatosan a mindennapi kiadásaid.
  • A legtöbb pénz nem egyetlen nagy költéssel tűnik el, hanem apró, rendszeres, és sokszor észrevétlen impulzusvásárlásokkal.
  • A stabil anyagi háttér a mindennapi fegyelemből és tudatos döntésekből épül fel.
  • Személyiségtesztünkből kiderítheted, te mennyire vagy képes uralni a pénzügyeidet.

A legtöbben csak akkor döbbennek rá, hogy elszúrtak valamit a pénzügyeik terén, amikor a hónap végén szinte semmi sem marad a számlájukon; pedig a tudatos pénzkezelés nem kíván nagy áldozatot – csupán napi szintű figyelmet és apró, következetes döntéseket. Ha mindez megvan, a stabil anyagi háttér nemcsak biztonságot ad, hanem szabadságot is a jövőbeli tervek megvalósításához. Ahhoz azonban, hogy ez a szabadság megmaradjon, elengedhetetlen az őszinte szembenézés a saját kiadásokkal. Személyiségtesztünkben most te is próbára teheted magad, hogy te mennyire vagy tudatos a pénzügyek terén! 

Személyiségtesztben szereplő kép feltekert bankjegyekről és egy halom aprópénzről
Személyiségtesztünkből kiderül, mennyire vagy tudatos a pénzügyek terén. Fotó: Shutterstock 

Pénzügyi személyiségteszt: miért folyik ki a pénz a kezeid közül?

A digitális fizetés és az előfizetéses szolgáltatások elterjedésével ma már sokkal gyorsabban, szinte észrevétlenül kifolyik a pénz a kezeink közül: csak egy kattintás, egy automatikus levonás, és máris kevesebbet mutat az egyenlegünk. Ennek folytán a legtöbb adósság vagy pénzügyi hiány mögött nem egyetlen nagy költekezés áll, hanem hosszú időn át felhalmozódó, ellenőrizetlen kiadások sorozata, ami lassan és csendben felemészti a megtakarításainkat. Ezt megelőzni csak úgy lehet, ha tüzetesen odafigyelünk nemcsak a nagy beruházásainkra, hanem a hétköznapi apróságokra is.

Mennyire megy jól a spórolás? Teszteld!

A pénzügyi egyensúly kulcsa az önkontroll: az a képesség, hogy a csábító ajánlatok közepette is tudatosan döntesz. Így akadályozhatók meg a felesleges költekezések, és teremthető tartalék. Egy átgondolt bevásárlólista vagy egy elhalasztott impulzusvásárlás például sokkal többet érhet, mint azt elsőre gondolnád. A pénzügyi tudatosság tehát a tudatos napi rutinon múlik. Hogy megtudd, neked ez mennyire megy a mindennapokban, végezd el az alábbi személyiségtesztet!

1. Amikor megérkezik a fizetésed a számládra...

A) ... azonnal félreteszek egy fix összeget megtakarításba vagy befektetésbe.
B) ... és amit a hónap végéig nem költök el, azt félreteszem.
C) ... örülök a bőségnek, és végre megveszem azokat a dolgokat, amelyeket halogattam.

2. Milyen gyakran követed nyomon a napi szintű kiadásaidat?

A) Mindennap vezetem (appban, excelben vagy füzetben), így mindig látom a pontos egyenlegem.
B) Csak a nagyobb tételeket jegyzem meg, az apróságokra nem figyelek.
C) Fogalmam sincs, mire megy el a pénzem, csak azt látom, ha fogy a keretem.

3. Hogyan viszonyulsz az akciós ajánlatokhoz és a leárazásokhoz?

A) Csak akkor veszek meg valamit, ha szerepel a listámon, függetlenül az akcióktól.
B) Gyakran elcsábulok, mert úgy érzem, bűn lenne kihagyni egy jó vételt.
C) Mindig megnézem az akciós polcokat, akkor is, ha nincs szükségem semmire.

4. Milyen gyakran vizsgálod felül az előfizetéseidet (streaming, appok, kondibérlet)?

A) Rendszeresen ellenőrzöm, és azonnal lemondom, amit nem használok aktívan.
B) Vannak olyan tételek, amelyeket már hónapok óta fizetek, de elfelejtem leállítani azokat.
C) Nem tudom pontosan, milyen automatikus levonásaim vannak.

5. Mi a stratégiád élelmiszer-vásárlás során?

A) Mindig bevásárlólistával megyek, és előre megtervezem a heti menüt.
B) Legtöbbször rendelem az ételt, mert nincs kedvem vagy időm a boltokat járni.
C) Éhesen, terv nélkül tévedek be a boltba, és megveszem, amit éppen megkívánok.

6. Hogyan kezelsz egy „vonzó”, de nem tervezett kiadást?

A) Alszom rá egyet és csak 24 óra múlva döntök, hogy valóban szükségem van-e az adott termékre.
B) Megveszem, de utána napokig bűntudatom van miatta.
C) Azonnal megveszem, ha megtetszik. Egyszer élünk.

7. Rendelkezel-e váratlan helyzetekre elkülönített vészhelyzeti alappal?

A) Igen, van legalább 3-6 havi megélhetésre elegendő biztonsági tartalékom.
B) Van valamennyi félretett pénzem, de egy nagyobb javítás teljesen lenullázna.
C) Nincs tartalékom, váratlan kiadás esetén hitelre vagy segítségre szorulnék.

Értékelés

Számold meg, melyik betűből gyűlt össze a legtöbb!

Ha a legtöbb válaszod „A”: A tudatos pénzügyi tervező

Tisztában vagy a bevételeiddel és a kiadásaiddal, és tudatosan építed a pénzügyi biztonságodat. Nem az impulzusok vezérelnek, hanem a célok. Ez hosszú távon komoly előnyt jelent. Tartsd meg ezt a fegyelmet!

Ha a legtöbb válaszod „B”: Az egyensúlykereső

Nem vagy sem szélsőségesen költekezős, de nem is vagy teljesen fegyelmezett. Néha engedsz a csábításnak, de alapvetően megvan benned a felelősségérzet. Egy kis plusz tudatossággal sokat javíthatsz a pénzügyi helyzeteden.

Ha a legtöbb válaszod „C”: Az élvezet-orientált költekező

A pénz nálad gyorsan talál utat kifelé – általában még a hónap vége előtt. Ez nem jelenti azt, hogy rossz ember vagy, de hosszú távon komoly gondokat okozhat. A jó hír: a pénzügyi szokások megváltoztathatók, és már kis lépésekkel is érezhető különbséget lehet elérni!

Nézd meg az alábbi videót, hogy még jobban beleláss, hova tűnhet a pénzed hónapról hónapra:

Pénzügyi kvízeinket is kipróbálnád? Válogass az alábbiak közül:

 

